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高雄山區孩子金牌合唱團赴紐西蘭參賽推廣原民天籟 為旅費有缺口發愁
來自高雄市山區的尼布恩合唱團和寶來國中合唱團，在2023世界合唱大賽雙雙摘金，今年七月將繼續前進紐西蘭征戰2024世界合唱大賽。合唱團指揮陳俊志指出，這回擴大參賽陣容，另外籌組嘎呼拉斯兒少合唱團，三團成員總計150人，參賽成員倍增，目前旅費仍有缺口，期望各界予以支持。
尼布恩合唱團和寶來國中合唱團去年在韓國江陵市舉辦的2023世界合唱大賽分別拿下有伴奏民謠公開組和冠軍組金牌，獲得市長陳其邁讚賞，今年三月獲邀赴美演出，並出席聯合國第68屆婦女地位委員會非政府組織周邊論壇(NGO CSW68)，穿著布農族傳統服裝演出，推動文化外交。
陳俊志說，除了寶來國中合唱團，尼布恩合唱團上屆取得公開組金牌殊榮，今年得以直接晉級冠軍組比賽，他另外安排五所偏鄉小學合組嘎呼拉斯兒少合唱團，擴大參賽陣容和團員年齡層，希望讓孩子們與國際連結，宣揚台灣山區特有的音樂文化，此行三團的成員總計150人，前旅費仍有缺口，期望各界予以支持。
目前距離比賽只剩一個多月的時間，陳俊志表示，團員積極備戰，已在四月份的全國師生鄉土歌謠比賽中，分別拿下國中組、高中組的特優，預計6月27日在高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦行前音樂會，邀請民眾聆聽共賞，也替參賽團員加油打氣。
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