影／樓梯間有彩繪、採階梯有鋼琴聲 高雄醫院推行爬樓梯出奇招

高雄市的醫院為了推行多爬樓梯、少坐電梯，想方設法增加爬樓梯的樂趣，其中小港醫院在樓梯間的牆面，畫上與大海有關的彩繪，為樓梯間注入新色彩；大同醫院更首創鋼琴樓梯，踩踏或經過階梯會發出優美鋼琴聲，希望能鼓勵更多人走樓梯。

小港醫院表示，為了推廣健康職場，讓每一位醫院員工在工作壓力及挑戰下仍能保持身心健康，除了打造員工體適能中心，也將院內樓梯間增加照明，彩繪上海龜、企鵝、海洋等環境主題彩繪，讓樓梯間變成色彩明亮的空間，增加員工或病患、家屬爬樓梯的意願。

大同醫院說，為了讓醫院員工、民眾少搭電梯，讓走樓梯變成愉快、有趣的事情，將醫院1樓通往2樓的樓梯，打造成鋼琴樓梯，在階梯旁設置感應器，只要有人走樓梯，就會發出鋼琴的聲音，往上走音階上升，往下走音階跟著下降，甚至可以自己踩踏出音樂旋律。