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登革熱蔓延屏東 縣府設快篩、哨兵診加強清除孳生源

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
登革熱疫情進入好發季節，屏東縣已有9例，縣長周春米今天主持孳生源清除誓師大會時強調，防疫是場持久戰，大家攜手合作，才能有效控制疫情蔓延。記者潘欣中／攝影
登革熱疫情進入好發季節，屏東縣已有9例，縣長周春米今天主持孳生源清除誓師大會時強調，防疫是場持久戰，大家攜手合作，才能有效控制疫情蔓延。記者潘欣中／攝影

登革熱疫情已進入好發季節，今年全國已有164例，屏東縣9例，高雄市135例，因高屏生活圈緊密，互相往來頻繁，屏縣府繃緊神經因應，在136家醫療院所配置登革熱快速診斷試劑篩檢服務，和在屏東市等高風險鄉鎮指定7家基層診所為偵測哨兵診所外，縣長周春米今天主持孳生源清除誓師大會，防堵疫情傳播，她強調，防疫是場持久戰，大家攜手合作，才能有效控制疫情蔓延。

周春米說，去年屏東縣有登革熱本土病例404例，今年已有9例，但一溪之隔的高雄市已有135例，因民眾互相往來頻繁，在登革熱疫情仍然嚴峻下，民眾切勿輕忽但莫驚慌，要及早準備並加強環境孳生源清除工作；縣府在快篩快速監測外，也在屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹及內埔鄉等高風險鄉鎮，指定7家基層診所為偵測「哨兵診所」，輔助掌握社區疫情。

她說，近日受梅雨鋒面影響，各地降雨機率增加，加上高溫有利病媒蚊的孳生及疾病傳播，社區環境風險上升，已在136家醫療院所配置登革熱快速診斷試劑篩檢服務，為提供民眾就近就醫採檢便利性，佈點院所持續擴增中，目標增至150家院所，以利即時發現個案、快速啟動防治措施，防範疫情蔓延。

縣衛生局說，觀察近2年登革熱部分症狀與呼吸道及腸胃道疾病相似，容易被忽略，已請醫師對出現疑似症狀的就診民眾，如具登革熱流行地區旅遊史或接觸史，除考量可能是新冠肺炎、流感外，也請適時使用登革熱快速診斷試劑，以及時發現疑似病例，利於衛生單位快速啟動防治作為。

縣環保局說，為加強環境孳生源清除工作，今年持續針對高風險鄉鎮市及出租型菜園等區域，聯合衛生局及公所人員共同進行孳生源清除作業，自今年1月起已共清理髒亂點433處、清除積水容器6454個及投藥848處，並巡查營建工地524處、資源回收場25家次積水狀況，動員各村里社區及環保志工投入孳生源清除超過7328人次，盼公私協力共同戰勝登革熱。

登革熱疫情進入好發季節，屏東縣已有9例，縣長周春米今天踏午主持孳生源清除誓師大會時強調，防疫是場持久戰，大家攜手合作，才能有效控制疫情蔓延。記者潘欣中／攝影
登革熱疫情進入好發季節，屏東縣已有9例，縣長周春米今天踏午主持孳生源清除誓師大會時強調，防疫是場持久戰，大家攜手合作，才能有效控制疫情蔓延。記者潘欣中／攝影
登革熱疫情進入好發季節，屏東縣已有9例，縣長周春米今天主持孳生源清除誓師大會時強調，防疫是場持久戰，大家攜手合作，才能有效控制疫情蔓延。記者潘欣中／攝影
登革熱疫情進入好發季節，屏東縣已有9例，縣長周春米今天主持孳生源清除誓師大會時強調，防疫是場持久戰，大家攜手合作，才能有效控制疫情蔓延。記者潘欣中／攝影
登革熱疫情進入好發季節，屏東縣已有9例，縣長周春米今天主持孳生源清除誓師大會時強調，防疫是場持久戰，大家攜手合作，才能有效控制疫情蔓延。記者潘欣中／攝影
登革熱疫情進入好發季節，屏東縣已有9例，縣長周春米今天主持孳生源清除誓師大會時強調，防疫是場持久戰，大家攜手合作，才能有效控制疫情蔓延。記者潘欣中／攝影

屏東縣 疫情 登革熱

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