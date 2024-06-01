登革熱蔓延屏東 縣府設快篩、哨兵診加強清除孳生源

登革熱疫情已進入好發季節，今年全國已有164例，屏東縣9例，高雄市135例，因高屏生活圈緊密，互相往來頻繁，屏縣府繃緊神經因應，在136家醫療院所配置登革熱快速診斷試劑篩檢服務，和在屏東市等高風險鄉鎮指定7家基層診所為偵測哨兵診所外，縣長周春米今天主持孳生源清除誓師大會，防堵疫情傳播，她強調，防疫是場持久戰，大家攜手合作，才能有效控制疫情蔓延。

周春米說，去年屏東縣有登革熱本土病例404例，今年已有9例，但一溪之隔的高雄市已有135例，因民眾互相往來頻繁，在登革熱疫情仍然嚴峻下，民眾切勿輕忽但莫驚慌，要及早準備並加強環境孳生源清除工作；縣府在快篩快速監測外，也在屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹及內埔鄉等高風險鄉鎮，指定7家基層診所為偵測「哨兵診所」，輔助掌握社區疫情。

她說，近日受梅雨鋒面影響，各地降雨機率增加，加上高溫有利病媒蚊的孳生及疾病傳播，社區環境風險上升，已在136家醫療院所配置登革熱快速診斷試劑篩檢服務，為提供民眾就近就醫採檢便利性，佈點院所持續擴增中，目標增至150家院所，以利即時發現個案、快速啟動防治措施，防範疫情蔓延。

縣衛生局說，觀察近2年登革熱部分症狀與呼吸道及腸胃道疾病相似，容易被忽略，已請醫師對出現疑似症狀的就診民眾，如具登革熱流行地區旅遊史或接觸史，除考量可能是新冠肺炎、流感外，也請適時使用登革熱快速診斷試劑，以及時發現疑似病例，利於衛生單位快速啟動防治作為。