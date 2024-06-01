全國媽祖首度齊聚金門 千名信眾今不畏風雨遶境祈福
全國媽祖首次齊聚金門！為期2天的「甲辰年全國媽祖金門巡安祈福慶典」活動，今天上午展開巡安祈福遶境，共有近千人參與，以徒步和車巡結合，足跡遍布大金門的各鄉鎮，儘管天空下起綿綿細雨，但善男信女伴隨10多尊台金各地的媽祖鑾轎「與神同行」，不畏風雨，遶境金門全島祈求國泰民安，不少在地民眾看到，都向他們熱情高喊加油，讓參與的信眾也倍感溫馨。
「千人步巡遊金、媽祖祈福遶境」環島行程在上午8時登場，由金門聯合服務中心執行長吳增允、金門縣議長洪允典、議員石永城、金城鎮長李誠智、南門里天后宮管理委員會主委許燕輝等人一起將媽祖鑾轎從南門天后宮緩緩請出來，與北港朝天宮董事長蔡咏鍀、新港奉天宮董事長何達煌、麥竂拱範宮主委張克中（台灣開山媽祖聯誼會會長）等人會合，隨即近千名信眾就跟著一起徒步巡安。
今天的媽祖祈福遶境，全程長52公里，其中11.5公里徒步，其餘車巡，從南門境天后宮出發，途經湖下雙忠廟、田墩天后宮、官澳龍鳳宮、峰上天后宮、料羅天后宮等金門各鄉鎮供奉媽祖的宮廟；明天則是繞巡金城後浦小鎮，預定在下午1時起集結，將繞行城隍出巡的路線，為地區祈福。
南門里天后宮管理委員會主委許燕輝表示，這是一次很難得的廟宇文化交流活動，能夠邀請到全台各宮廟的媽祖齊聚金門，意義非凡。相信能讓信徒更了解媽祖慈愛、悲憫、寬容、親和等內涵，以及庇護苦難蒼生的精神；同時可以讓台灣的民眾認識到金門的宮廟文化，台金兩地透過宗教文化交流，加深雙方的情誼。
不少參與的信眾在走到湖下路段時，看到不遠處的金門大橋，都興奮的拍照；信眾陳小姐就說，她之前有跟過多次白沙屯媽祖進香及大甲媽祖遶境，聽說金門是首次舉辦，特別跟著來參加，她感覺金門信奉媽祖的信眾也很多，雖然下著雨，但大家跟著神明一起走，感覺不會累。
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