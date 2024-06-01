高雄媽祖港橋改建施工 連3日夜間管制人車通行

高雄市銜接鳳山、前鎮2區的媽祖港橋，因市府工務局新工處改建工程吊梁作業施工，明天至6月4日全線道路封閉，高雄市警交通大隊今天表示，將加派警、義交管制交通， 請用路人改道。

高雄市警交通大隊表示，媽祖港橋改建工程吊梁作業，6月2日至6月4日晚間10時至隔天6時，利用夜間施工，媽祖港橋雙向全線封閉，清晨6時至晚間10時非施工時段，仍恢復雙向通行，為避免人車誤闖施工區，警方將派員在晚間施工時段管制交通。