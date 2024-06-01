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高雄媽祖港橋改建施工 連3日夜間管制人車通行

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄媽祖港橋連3日夜間施工，警方將派員管制交通。記者林保光／翻攝
高雄媽祖港橋連3日夜間施工，警方將派員管制交通。記者林保光／翻攝

高雄市銜接鳳山、前鎮2區的媽祖港橋，因市府工務局新工處改建工程吊梁作業施工，明天至6月4日全線道路封閉，高雄市警交通大隊今天表示，將加派警、義交管制交通， 請用路人改道。

高雄市警交通大隊表示，媽祖港橋改建工程吊梁作業，6月2日至6月4日晚間10時至隔天6時，利用夜間施工，媽祖港橋雙向全線封閉，清晨6時至晚間10時非施工時段，仍恢復雙向通行，為避免人車誤闖施工區，警方將派員在晚間施工時段管制交通。

警方表示，封閉管制範圍包含前鎮區中山四路至鳳山區五福二路之間的五甲三路，以及鳳山區五甲三路至福德街之間的五甲三路295巷。警方呼籲人車改道，改道路線可由鳳南路接國道1號匝道機車引道、三誠路、福祥街通往海邦橋，或由中安路接中平路通往中山四路。

高雄媽祖港橋連3日夜間管制交通，警方請人車改道指引圖。圖／高雄市警交通大隊提供
高雄媽祖港橋連3日夜間管制交通，警方請人車改道指引圖。圖／高雄市警交通大隊提供

媽祖 工時 高雄市

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