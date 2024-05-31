相隔17年紙風車再登馬祖 音樂家張龍雲、繼光餅入戲

低音管演奏家張龍雲生於連江縣東引鄉，是第一個念茱莉亞音樂學院的馬祖人，也是紙風車劇團創辦人李永豐的摯友，以及368兒童藝術工程的發起人之一。相隔17年，紙風車二度登上馬祖，31日晚於馬祖梅石藝文中心演藝廳演出「台灣幻想曲」，把張龍雲的故事融入劇中，用戲劇串起紙風車和馬祖的緣分。

2007年10月紙風車為了319兒童藝術工程第一次到馬祖演出是，巡迴南竿、西莒、北竿、東引等四島，上下船、搭拆台都是大工程，連阿兵哥都出動協助。17年後紙風車為了368兒童藝術工程再登馬祖，今明兩天在南竿的梅石藝文中心演出3場，將其他離島的小孩接駁來此，接著將跳島至東引國中小演出「戲劇萬花筒」。

這是梅石藝文中心演藝廳的第一次對外公演，更是馬祖孩子的第一次在專業劇場欣賞演出。為了讓第一次走進劇場的馬祖孩子驚艷，李永豐臨時決定加演一段「歡樂春節」，昨下午5點多台北團員整理道具及器材，連江縣文化處協調新台馬輪貨運部門，終於在晚上7點多團員趕到基隆港，趕在貨運閉櫃前將道具及器材送進船艙，並在今日一早船班扺達南竿，由在馬祖的技術人員專程開車至碼頭提領，趕到劇場裝台。

「相隔了17年，真的是太久了，希望未來可以縮短這個時間。」李永豐已在演前宣布將啟動第三輪紙風車368藝術工程，紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，第三輪開跑後，讓馬祖的孩子不必再等這麼久。

此次紙風車演出的「台灣幻想曲」，「在地故事」除了將馬祖特產繼光餅、老酒、媽祖信仰與戰地風情以戲劇呈現，更演出出身馬祖的低音管演奏家張龍雲的精彩一生。

張龍雲剛保送國立藝專時連五線譜都看不懂，老師鼓勵他學乏人問津的低音管，認為競爭者少才有機會，沒想到改變他的人生之路。張龍雲發憤圖強寫下奇蹟，成為第一個念曼哈頓音樂學院、茱莉亞音樂學院的馬祖人。學成之後更將所學累積帶回台灣，為台灣的音樂學子打造更好的環境。他曾擔任台北愛樂室內及管弦樂團音樂總監，與台南應用科技大學藝術學院院長，2018年因心肌梗塞猝逝。

此次紙風車赴馬祖演出的贊助者包括采盟文教基金會。采盟董事長古素琴回憶，首次來馬祖就因氣候不佳飛機停飛、「關島」五日的經驗，去讓她愛上馬祖人的熱情。文化部次長李靜慧的父親李文德也是主要贊助者之一，她透露父親一聽到紙風車馬祖演出的缺口，便決定出資補足這個缺口，藉此一圓帶在天上的母親來馬祖的心願。

連江縣長王忠銘表示，此次紙風車來馬祖演出，彼此都投注大量心力與資源，還動員5400噸的大船將紙風車帶到東引，希望慢慢把馬祖的藝文風氣做出來。