鹽埔至小琉球航線 下月試營運

屏東小琉球近年登島人次年破百萬，為紓緩東琉線船運站假日人流和壅塞交通，縣府投入4億元在新園鄉鹽埔泊區興建鹽琉線船運服務中心作為第2條主航線，場站導入智慧、友善候船與餐飲空間及海洋廣場等設施，訂下月試營運，可望為鹽埔泊區注入觀光活水。

小琉球近年旅遊夯，往返屏東間以東琉線船運站為主，為提升旅客服務品質，縣府斥資1.5億元興建大福漁港旅運服務中心後，再投入4億元於新園鄉鹽埔泊區打造旅運服務中心，工程臨屆收尾。

屏縣府交通旅遊處長黃國維指出，鹽琉線船運服務中心位在新園鄉鹽埔漁港，以新生路及南龍路連接台17線為聯外道路，距東港市區約6分鐘車程、距高雄林園約12分鐘、到屏東市則約30分鐘，因應遊客量逐年成長，新船運服務中心營運後，將提供多元遊憩和轉運創意服務。

屏縣府指出，鹽琉線船運服務中心為3樓建築，1樓為候船空間、便利商店及服務諮詢站，2樓是紀念品、輕食區、展示區及辦公空間，3樓為觀景平台；候船室周邊有海洋廣場、觀海區和停車位，提供休憩、運動及辦活動空間，並希望成為觀賞海景據點，活絡在地經濟。鹽埔漁港是南台灣遠洋漁業基地，屬1類漁港，縣府預計推動鹽埔客貨專區計畫，設計為跳島轉運站。客貨專區在漁港南側，北側專屬漁業使用，未來將有製冰廠、拍賣、卸魚等現代化設施，兼顧漁業及觀光。