蘭嶼航班常取消 砸9億元仍未改善

台東蘭嶼飛機航班因天候因素常取消，不符民眾需求且不利觀光發展，交通部耗資9億餘元改善未見成效，曾遭監察院糾正，相關工程今年6月將到期，議長吳秀華總質詢時請縣府緊盯進度，讓蘭嶼鄉民的「無奈日常」早日解決。

監察院2019年曾針對蘭嶼機場改善進度延宕糾正交通部，中央挹注9億餘元相關改善工程，預訂今年6月底到期，但至今蘭嶼航班仍常取消，吳秀華昨稱，日前她到蘭嶼視察也碰上班機取消，在機場看到鄉親為搭班機那種渴望的心情，事後她查考資料，發現中央政府已花錢改善，卻看不到結果。

吳說，民航局內部評估，蘭嶼機場跑道是能起降42人座的ATR 42-600型飛機，不解為何還繼續飛19人座的DHC6-400，且國發會去年6月編12億元改善經費，縣府應持續追蹤進度，不能再找理由延宕了。她更指，德安航空沒有ATR 42-600型飛機，下次換約是5年後，再重新簽約時不管哪家航空公司得標，都建議買30人以上大飛機。

縣府交通及觀光發展處長卜敏正表示，受海洋基本法限制，蘭嶼機場跑道長度及寬度無法擴建，且國內沒有一家航空公司購置ATR 42-600型飛機，所以往返台東、蘭嶼間的空中巴士仍是德安航空DHC6-400型飛機。跑道改建及飛機購置問題，會繼續請立委協助。