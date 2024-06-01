高雄台日觀光論壇 預算倉促過關

第15屆台日觀光高峰論壇在高雄舉行，幕後卻上演驚濤駭浪，高市觀光局斥資1000萬籌辦，但預算來不及送交議會，5月30日遠道的日本貴客已陸續抵台，預算還在二、三讀，國民黨議員質疑預算內容不精細，一度暫停審議，經黨團協商，最終勉強同意由市府配合款墊付520萬，剩餘480萬由中央補助。多位議員批，此案改了4個版本，內容編列也不盡合理，卻要議會草率同意。

台日觀光高峰論壇昨起在高雄登場，兩國觀光產業代表逾200人參加，日方代表團由日本觀光振興協會會長山西健一郎、日本觀光廳「參與」田端浩領軍，日本重要旅行社，航空公司，鐵道公司都派人出席。會中發表共同宣言，包括拉平台日互訪的不平等差距，互訪人次超逾疫前的700萬人次，下屆高峰論壇則移由日本鳥取縣主辦。地主高雄市長陳其邁自信地說，「認識台灣就從高雄開始」。

不過高峰論壇舉辦在即，高市議會至5月30日才進行預算2、3讀。議員黃香菽說，此案在委員會至大會審議時改4個版本，觀光局提大會討論前，也沒向議員報告內容即要議會草率同意；議員陳麗娜指，論壇第3天閉幕晚宴編75萬元、4場迎賓表演花16萬元、團員手冊1本500元，都不盡合理。最後決議以市府配合款墊付，但活動已經開始，議員根本無法逐一討論，墊付案不該如此倉促。

議員李雅靜說，觀光高峰論壇是例行性活動，觀光局應編列預算，而非邊送審邊修改。民進黨議員邱俊憲也說，觀光局應盡早與議會溝通預算內容，非等到大會才討論，「活動已經舉辦，才在審預算」。

根據調查，市府是去年9月才獲知主辦論壇，觀光局來不及編入113年總預算，去年先將整體規畫報至中央爭取補助，今年元月拿到480萬補助款，3月才將墊付案送進議會，5月審理。觀光局長高閔琳解釋，預算一再更動是因為報名、住宿人數不斷變更，加上考量雨天備案等，她坦承修正預算過程未做好溝通，但相關預算都控制在1000萬元以內支應。