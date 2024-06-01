快訊

凌晨01：10花蓮縣秀林鄉規模5.5地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄台日觀光論壇 預算倉促過關

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄報導
第15屆台日觀光高峰論壇移師高雄舉行，台方會議主席、台灣觀光協會會長葉菊蘭（右）、日方會議主席日本觀光振興協會會長山西健一郎互贈紀念品。記者王昭月／攝影
第15屆台日觀光高峰論壇移師高雄舉行，台方會議主席、台灣觀光協會會長葉菊蘭（右）、日方會議主席日本觀光振興協會會長山西健一郎互贈紀念品。記者王昭月／攝影

第15屆台日觀光高峰論壇在高雄舉行，幕後卻上演驚濤駭浪，高市觀光局斥資1000萬籌辦，但預算來不及送交議會，5月30日遠道的日本貴客已陸續抵台，預算還在二、三讀，國民黨議員質疑預算內容不精細，一度暫停審議，經黨團協商，最終勉強同意由市府配合款墊付520萬，剩餘480萬由中央補助。多位議員批，此案改了4個版本，內容編列也不盡合理，卻要議會草率同意。

台日觀光高峰論壇昨起在高雄登場，兩國觀光產業代表逾200人參加，日方代表團由日本觀光振興協會會長山西健一郎、日本觀光廳「參與」田端浩領軍，日本重要旅行社，航空公司，鐵道公司都派人出席。會中發表共同宣言，包括拉平台日互訪的不平等差距，互訪人次超逾疫前的700萬人次，下屆高峰論壇則移由日本鳥取縣主辦。地主高雄市長陳其邁自信地說，「認識台灣就從高雄開始」。

不過高峰論壇舉辦在即，高市議會至5月30日才進行預算2、3讀。議員黃香菽說，此案在委員會至大會審議時改4個版本，觀光局提大會討論前，也沒向議員報告內容即要議會草率同意；議員陳麗娜指，論壇第3天閉幕晚宴編75萬元、4場迎賓表演花16萬元、團員手冊1本500元，都不盡合理。最後決議以市府配合款墊付，但活動已經開始，議員根本無法逐一討論，墊付案不該如此倉促。

議員李雅靜說，觀光高峰論壇是例行性活動，觀光局應編列預算，而非邊送審邊修改。民進黨議員邱俊憲也說，觀光局應盡早與議會溝通預算內容，非等到大會才討論，「活動已經舉辦，才在審預算」。

根據調查，市府是去年9月才獲知主辦論壇，觀光局來不及編入113年總預算，去年先將整體規畫報至中央爭取補助，今年元月拿到480萬補助款，3月才將墊付案送進議會，5月審理。觀光局長高閔琳解釋，預算一再更動是因為報名、住宿人數不斷變更，加上考量雨天備案等，她坦承修正預算過程未做好溝通，但相關預算都控制在1000萬元以內支應。

日本 觀光局 議員

延伸閱讀

K-POP女力高雄發威！宣美、Red Velvet 7月雄蛋開唱

高雄漁港驚現男性浮屍 大海遠處傳求救聲！民眾急報案

K-POP女力高雄發威！宣美、Red Velvet 7月雄蛋開唱

又一時代眼淚 高雄愛河畔「九族文化村」看板消失

相關新聞

台電又道歉了！高雄前金區地下變壓器故障 899戶突停電

高雄市前金區今晚因地下變壓器故障導致停電，不僅民眾家中電燈、冷氣突然停止運作，連路口的交通號誌也一度無法運作，警方連忙派...

高雄台日觀光論壇 預算倉促過關

第15屆台日觀光高峰論壇在高雄舉行，幕後卻上演驚濤駭浪，高市觀光局斥資1000萬籌辦，但預算來不及送交議會，5月30日遠...

蘭嶼航班常取消 砸9億元仍未改善

台東蘭嶼飛機航班因天候因素常取消，不符民眾需求且不利觀光發展，交通部耗資9億餘元改善未見成效，曾遭監察院糾正，相關工程今...

鹽埔至小琉球航線 下月試營運

屏東小琉球近年登島人次年破百萬，為紓緩東琉線船運站假日人流和壅塞交通，縣府投入4億元在新園鄉鹽埔泊區興建鹽琉線船運服務中...

陸船翻覆案衝擊兩岸 陳福海：金門是和平橋梁

金門縣長陳福海昨在議會施政報告，議員吳佩雯關切0214陸船翻覆事件未處理好，影響陸客自由行，希望縣府拿出具體作為。議員陳...

相隔17年紙風車再登馬祖 音樂家張龍雲、繼光餅入戲

低音管演奏家張龍雲生於連江縣東引鄉，是第一個念茱莉亞音樂學院的馬祖人，也是紙風車劇團創辦人李永豐的摯友，以及368兒童藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。