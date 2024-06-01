陸船翻覆案衝擊兩岸 陳福海：金門是和平橋梁

金門縣長陳福海昨在議會施政報告，議員吳佩雯關切0214陸船翻覆事件未處理好，影響陸客自由行，希望縣府拿出具體作為。議員陳泱瑚則說，金門應建立永久非軍事區。陳福海說，金門是和平橋梁並非引信，確信兩岸在金門會「春暖花開」。

吳佩雯說，近期接到不少觀光業者反映，金門觀光慘澹，「到底陸客何時能上門？」她認為，癥結是0214陸船翻覆事件與2釣客迷航大陸未處理好，要求說明縣府有何具體作為。

陳福海回應，與團隊會深刻反省、虛心接受，鄉親因釣魚迷航到大陸，過往按慣例可馬上接回，但「兩岸沒有小事都是大事」，現在迷航的鄉親都很難放回來，更遑論談什麼大事。

陳泱瑚表示，上次會期已提出金門要成立「永久非軍事區」，是為確保金門保持在和平安全穩定的狀態下，才能永續發展。陳說，縣府應有明確態度，審慎面對兩岸問題。

陳福海表示，金門是和平的橋梁並非引信，他確信兩岸在金門一定會「春暖花開」，陸客來金門，他持樂觀看法。陳說，希望兩岸少一點政治、多一點民生，建構良好的環境。

陳福海也提出增加離島建設條例第18之1條，未來若不涉及國家大事，民間漁船等事務可授權地方政府與機關團體處理，像是請紅十字會出面，讓事件不再重演。