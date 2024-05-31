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台電又道歉了！高雄前金區地下變壓器故障 899戶突停電

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高雄市區899戶停電35分鐘 號誌停擺警「人工」指揮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄市區899戶停電35分鐘，部分路段的交通號誌停擺，警方在現場指揮交通。記者石秀華／翻攝
高雄市區899戶停電35分鐘，部分路段的交通號誌停擺，警方在現場指揮交通。記者石秀華／翻攝

高雄市鬧區前金區市中一路一代今晚9時10分許突然大停電台電表示，共有899戶受影響，停電區域的路段交通號誌部分受影響停擺，轄區警方派員在路口指揮；台電指事故原因係地下變壓器故障所致，停電區域約35分鐘後，經吊換變壓器後，即可全數復電。

台電指出，今晚9時10分許接獲通報，指高雄市前金區市中一路、自強二路、光復一街、五福三路、光復二街、成功一路、長生街、光復三街一帶停電，計有899戶受影響。

由於部分停電路段的交通號誌停擺，轄區新興警分局警方派員至路口以人工指揮交通。

台電派員前往現場調查、搶修，發現事故原因係地下變壓器故障所致。台電表示，事故發生後，立即派員出動搶修，經隔離故障區間及轉供復電，於9時45復電896戶逾9成9，其餘3戶待吊換變壓器後即可全數復電。

高雄市區899戶停電35分鐘，部分路段的交通號誌停擺，警方在現場指揮交通。記者石秀華／翻攝
高雄市區899戶停電35分鐘，部分路段的交通號誌停擺，警方在現場指揮交通。記者石秀華／翻攝

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