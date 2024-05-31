高雄市區899戶停電35分鐘 號誌停擺警「人工」指揮

高雄市鬧區前金區市中一路一代今晚9時10分許突然大停電，台電表示，共有899戶受影響，停電區域的路段交通號誌部分受影響停擺，轄區警方派員在路口指揮；台電指事故原因係地下變壓器故障所致，停電區域約35分鐘後，經吊換變壓器後，即可全數復電。

台電指出，今晚9時10分許接獲通報，指高雄市前金區市中一路、自強二路、光復一街、五福三路、光復二街、成功一路、長生街、光復三街一帶停電，計有899戶受影響。

由於部分停電路段的交通號誌停擺，轄區新興警分局警方派員至路口以人工指揮交通。