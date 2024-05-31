高雄市區899戶停電35分鐘 號誌停擺警「人工」指揮
高雄市鬧區前金區市中一路一代今晚9時10分許突然大停電，台電表示，共有899戶受影響，停電區域的路段交通號誌部分受影響停擺，轄區警方派員在路口指揮；台電指事故原因係地下變壓器故障所致，停電區域約35分鐘後，經吊換變壓器後，即可全數復電。
台電指出，今晚9時10分許接獲通報，指高雄市前金區市中一路、自強二路、光復一街、五福三路、光復二街、成功一路、長生街、光復三街一帶停電，計有899戶受影響。
由於部分停電路段的交通號誌停擺，轄區新興警分局警方派員至路口以人工指揮交通。
台電派員前往現場調查、搶修，發現事故原因係地下變壓器故障所致。台電表示，事故發生後，立即派員出動搶修，經隔離故障區間及轉供復電，於9時45復電896戶逾9成9，其餘3戶待吊換變壓器後即可全數復電。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言