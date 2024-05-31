影／台男潛逃大陸22年 罹重病紅會人道救援助回台就醫
一名洪姓男子在22年前因違反槍砲案遭通緝，他從金門偷渡潛逃到大陸，近期因為肺炎引起腦膜炎，病情嚴重加上年紀大了，家屬向金門紅十字會求助，紅會今天下午14點多協助將人經由小三通接回，由於洪男曾被通緝，高雄港務警察總隊金門港中隊今天也派員到場戒護，將在醫院完成筆錄後，明天再後送回台灣治療。
金門紅十字會總幹事呂忠飛表示，這名年約59歲的洪姓男子，在22年前偷渡至大陸，近期因慢性阻塞性肺疾病急性加重、肺炎、雙肺占位惡性可能性大、右肺門及縱隔腔氣間隙淋巴結轉移、雙肺結節、右側基底節區陳舊性腔隙性腦梗死，於5月20日送往廈門長庚醫院，目前因腦轉移致神經功能缺損且氣喘不適無法脫離氧氣，身體完全癱瘓。
呂忠飛說，因為洪男在外漂泊多年，加上年紀大了，想回台灣，且大陸的醫療費用很貴，家屬希望將他接回來治療照顧，由於他潛逃到大陸20多年，台胞證、身份證、健保卡等證件全都失效，經過大陸廈門台辦、移民署等單位的協助，幫他把入台證件趕製出來；而家屬今天則幫他重辦健保卡與身份證件，才能順利將人接回。
據了解，由於洪男是通緝犯，雖然目前身體癱瘓，但港中隊接獲通報也嚴陣以待，派出2名員警在旁戒備，並陪同赴部立金門醫院治療，將等到他進行初步治療後，就會製作筆錄，明天將後送回灣做更進一步的治療。
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