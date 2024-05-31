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周春米挺萬丹產地乳品 盼民眾支持屏東酪農

中央社／ 屏東縣31日電
屏東縣長周春米。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米。圖／屏東縣政府提供

味丹「萬丹酪農戶極選鮮乳」在2023年底獲世界級品質評鑑大賞金獎，今天在台北舉辦記者會推廣乳品；民國114年紐西蘭乳品進口在即，屏東縣長周春米盼民眾力挺在地酪農。

周春米出席台北華山1914文化創意產業園區的「萬丹金選風味 在地鮮純」榮耀記者會表示，藉由這次活動，更多民眾認識屏東酪農生產的優質鮮乳，用行動力挺在地生產者，也讓屏東優質畜產品被國際看見。

屏東縣政府農業處今天新聞稿指出，味全公司發行的「萬丹酪農戶極選鮮乳」2023年首次參加「MondeSelection世界品質評鑑大賞」就奪金獎。該品項乳源來自屏東萬丹鄉酪農戶生產乳品，品質把關上秉持100% A級生乳、每天低溫專車收乳、成分無調整及嚴格檢驗等。

農業處表示，面對明年「台紐經濟合作協定」，進口乳品進入國內市場，縣府輔導縣內酪農建立品牌特色，例如「ネッカ鮮乳」源自獲國內第1個獲動物福利標章認證的高大牧場；「丹醇鮮乳」源自崙頂牧場，沒有多餘運輸或加工，保留更多鮮乳營養；「阿猴鮮乳」則是由縣府協助媒合酪農的新品牌，主打優質親民價格。

依農業處數據，屏東縣是全國第3大鮮乳產地，主要生產鄉鎮為萬丹鄉、里港鄉、九如鄉及屏東市，其中又以萬丹鄉為大宗，目前全縣乳牛飼養場數為103場、飼養頭數約2萬535頭、年產乳量約7萬3000公噸。

周春米 萬丹 酪農

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