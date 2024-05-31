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議員關切0214陸船翻覆 陳福海：兩岸在金門會春暖花開

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
議員吳佩雯關切0214陸船翻覆事件未處理好，連帶影響陸客來金門自由行，她希望縣府拿出具體作為，讓此事盡早落幕。記者蔡家蓁／攝影
議員吳佩雯關切0214陸船翻覆事件未處理好，連帶影響陸客來金門自由行，她希望縣府拿出具體作為，讓此事盡早落幕。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議會今天召開第8屆第三次定期會，由縣長陳福海進行施政報告，議員吳佩雯關切0214陸船翻覆事件未處理好，連帶影響陸客來金門自由行，她希望縣府拿出具體作為，讓此事盡早落幕；議員陳泱瑚則提出，金門應該建立永久非軍事區，確保金門保持在和平安全穩定的狀態；陳福海回應，金門是和平的橋樑不是引信，他確信兩岸在金門一定會「春暖花開」。

陳福海今天到金門縣議會備詢，議員針對兩岸問題提出質詢，甫接任議員的吳佩雯表示，近期接到不少觀光業者反應，金門觀光慘澹，到底陸客何時能上門？她認為，癥結是0214陸船翻覆事件與2釣客迷航大陸未處理好，她要求陳說明，從2月陸船翻覆案至今，縣府有何具體政策跟作為。

吳佩雯提及，陸委會主委邱垂正一上任就來拜訪陳福海，好像沒講到開放陸客。她也指出，遠見雜誌的調查報告，3離島中金門的交通滿意度是最高，但不少人反映都訂不到機票，加上機票昂貴等種種因素，讓觀光客不想來。

對此，陳福海回應，他與團隊會深刻反省，虛心接受；他說，邱來拜會時，他就跟邱說，他這次不是回來當縣長，而是回來寫歷史，陳福海強調，他身為金門的大家長，鄉親因釣魚迷航到大陸，按照以前的慣例，可以馬上接回來，但「兩岸沒有小事都是大事」，現在迷航的鄉親都很難放回來，更遑論談什麼大事。

陳福海認為，賴清德在就職演說，講兩岸互不隸屬，就他觀察，台灣與大陸不友善、不理性，反而是金門的大時機；至於兩岸的事，誰都無法具體。

議員陳泱瑚表示，他在上次會期就提出，金門要成立「永久非軍事區」，他說，這不是議題，而是為了確保金門保持在和平安全穩定的狀態下，才能永續發展，陳泱瑚說，縣府應該有明確的態度出來，審慎面對兩岸問題，像214事件後，大陸已經不承認禁限制水域，大陸海警船頻頻出現在禁限制水域，海岸巡如何執法。

陳泱瑚指出，520後賴清德的新兩國論，金門就在其中，我們就像「棄子」，民進黨會不會放棄金門，金門要有作法，以避防兩岸發生衝突，第一槍會不會發生在金門？他建議應該多透過民間友人，請民進黨政府給金門一個機會，目前立院3黨不過半，建議可找其他立委幫忙提修改離島建設條例。

陳福海表示，金門是和平的橋樑不是引信，要更有智慧，善用金門可以用的方法，他確信兩岸在金門一定會「春暖花開」，陸客來金門，他持樂觀看法，陳說，希望兩岸少一點政治，多一點民生，建構良好的環境。

陳福海也提出，他會提出增加「離島建設條例」第18之1，未來如果不涉及國家大事， 類似民間漁船等事務，可以授權給地方政府與機關團體處理，包括請紅十字會出面，讓214事件不再重演。

議員陳泱瑚金門再度提出，金門應該建立永久非軍事區，確保金門保持在和平安全穩定的狀態，可以永續發展。記者蔡家蓁／攝影
議員陳泱瑚金門再度提出，金門應該建立永久非軍事區，確保金門保持在和平安全穩定的狀態，可以永續發展。記者蔡家蓁／攝影
議員吳佩雯關切0214陸船翻覆事件未處理好，連帶影響陸客來金門自由行，她希望縣府拿出具體作為，讓此事盡早落幕。記者蔡家蓁／攝影
議員吳佩雯關切0214陸船翻覆事件未處理好，連帶影響陸客來金門自由行，她希望縣府拿出具體作為，讓此事盡早落幕。記者蔡家蓁／攝影
針對議員對兩岸的相關問題，縣長陳福海見招拆招逐一回應。記者蔡家蓁／攝影
針對議員對兩岸的相關問題，縣長陳福海見招拆招逐一回應。記者蔡家蓁／攝影

議員 金門 陳福海

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