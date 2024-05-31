澎湖漁民釣罕見石斑 魚種待鑑定
澎湖陳姓漁民昨天海釣時，意外釣起一尾罕見石斑魚。消息傳開地方上議論紛紛，不排除是澎湖海域首度現蹤新魚種，還待漁政研究單位作進一步鑑定。
家住馬公的陳姓漁民從事「一支釣」海釣超過50年，平日只要天氣海象好，都會開著小船出海，釣過無數大小玳瑁石斑和青嘴等魚獲。
陳姓漁民向中央社記者表示，昨天趁連日雨勢稍緩，把握機會出海前往沙港北方海域海釣，可能是連日陰雨後天氣穩定釣況不錯，除了常見的玳瑁石斑等漁獲，還有1尾未曾見過的「石斑魚」。
陳姓漁民表示，這尾不知名石斑，從魚體長20公分以下來看算是小魚，不過全身呈現黃黑竭色，魚身還帶有不規則白點，目前先養在家中飼養池。
陳姓漁民釣起罕見石斑魚，消息傳開吸引不少好奇釣友上門查看，大家都說以往未曾看過，連縣府農漁局與澎湖、高雄等水產研究等單位得悉也都派員來了解。有人從外觀研判，認為是「藍點石斑」、也有說是「波紋石斑」，但也有漁民說都不是。石斑魚真正身份還待進一步鑑定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言