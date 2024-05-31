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北竿壁山觀景台整建完畢 6／1重新開放

中央社／ 連江31日電

馬祖北竿壁山觀景平台整建工程27日完工，並於明天起重新開放。該平台位處馬祖最高峰壁山山頂，可俯瞰北竿、大坵、小坵等島嶼，並欣賞飛機起降。

連江縣交通旅遊局長劉性謙今天跟中央社記者說，新完工之北竿壁山觀景平台，除翻新30年前由軍方建造且年久失修之舊平台外，還拉平與周邊哨兵亭及公車站間段差，打造無障礙空間，並增設北側、南側停車區，解決過去觀景台無處停車問題。

海拔298公尺之壁山為馬祖第一高峰，登上觀景台可俯瞰北竿塘岐村、后沃等地，並欣賞北竿機場飛機起降，天氣好的時候，遠方大坵與小坵等島嶼盡收眼底。劉性謙還透露，一年中僅極少數能見度極佳的日子，能從壁山觀景平台看見東引島，但可遇不可求。

整建完畢之壁山觀景平台最多可容納200人，並設有可停機車9輛、小客車2輛與大客車1輛的停車格。設計上保留舊有金色石獅雕像，造型為融入周邊景觀之弧線，並設置深淺2色、高低不同之木紋烤漆欄杆及橢圓型座椅，除提供休憩功能外，更刻劃出猶如島嶼、山陵起伏的剪影意象。

馬祖

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