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屏縣府助清741噸垃圾退場 小琉球第10次招標決標

中央社／ 屏東縣31日電

琉球鄉公所垃圾清運委外招標工作連9次流標，屏東縣政府5月中進場協助處理2月底起堆置垃圾計741公噸；琉球鄉公所27日決標，6月1日起清運工作回歸鄉公所。

屏東縣環保局今天新聞稿表示，琉球鄉公所垃圾清運委外招標工作連續9次流標，縣長周春米指示縣府介入，環保局13日起在警察局戒護下清運島上自2月底起暫置垃圾，今天最後3輛載滿垃圾的轉運車登上貨輪航向鹽埔漁港，縣府任務告一段落，6月1日起垃圾清運回歸鄉公所辦理。

環保局指出，3週來動員環保、警察人員249人次、海運12航次、36輛次轉運車，共清除741公噸垃圾，讓小琉球回復原有乾淨、優美風景，也避免環境衛生引發傳染病。

環保局說，琉球鄉公所第10次垃圾委外清運招標工作於27日決標，已完成議價程序，由鑫辰環保科技有限公司承攬，每噸垃圾清運費新台幣4971元。清運方式與近幾年相同，由轉運車裝載垃圾至大福漁港，再由船運公司運至鹽埔漁港，轉運車下船後載至崁頂鄉垃圾資源回收廠處理。得標廠商表示，近期儘快完成清運車輛及機具整備工作，儘早投入垃圾清運工作。

環保局廢棄物管理科表示，依地方制度法及廢棄物清理法規定，廢棄物清運工作屬鄉公所權責，廢棄物處理則為縣府工作。呼籲琉球鄉公所檢討，妥善執行今年6月至民國114年底垃圾清運工作，勿再引發鄉民不滿，並維護小琉球得天獨厚海洋資源與生態環境，迎接每年百萬登島遊客。

小琉球 環保局

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