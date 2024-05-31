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影／迎遊客別留垃圾...代小琉球清運垃圾3周共741噸 屏東縣府「緊急救火」任務結束
屏東縣琉球鄉公所垃圾清運委外招標9次流標，自2月底起累積600噸垃圾，引爆垃圾危機，為解燃眉之急，縣府環保局自13日起協助代清運，今天最後3輛載滿垃圾的轉運車登上貨輪航向鹽埔漁港，「緊急救火」任務終告結束，明天起垃圾清運工作回歸鄉公所，由第10次招標案的承包廠商接手。
縣環保局說，代清運3周以來，動員縣府環保局及縣警局人員249人次、海運12航次、36輛次轉運車，共清除琉球鄉741噸暫置垃圾，讓小琉球回復原有乾淨、優美的景觀風貎，也避免環境衛生問題引發傳染病，代清運處理費用將由中央補助鄉公所的清運費中扣除。
琉球鄉公所第10次垃圾委外清運招標於5月27日決標，已完成議價程序，由鑫辰環保科技公司承攬，每噸垃圾清運費為4971元，清運方式與過去幾年相同，由轉運車裝載垃圾轉運至大福漁港，再由船運公司運至鹽埔漁港，轉運車下船後載至崁頂焚化廠；得標廠商說，近期已完成清運車輛及機具整備工作，會無縫接軌。
縣環合局說，依據地方制度法及廢棄物清理法規定，廢棄物清運工作為鄉公所權責，廢棄物處理則為縣府工作，呼籲琉球鄉公所應深刻檢討外，更應將執行至明年底的清運新合約好好執行，並排除轉運過程中所有障礙，勿再引發鄉民不滿，鄉民及觀光客能夠安心，維護小琉球得天獨厚的海洋資源與生態環境，迎接年百萬人次的登島遊客。
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