影／迎遊客別留垃圾...代小琉球清運垃圾3周共741噸 屏東縣府「緊急救火」任務結束

屏東縣琉球鄉公所垃圾清運委外招標9次流標，自2月底起累積600噸垃圾，引爆垃圾危機，為解燃眉之急，縣府環保局自13日起協助代清運，今天最後3輛載滿垃圾的轉運車登上貨輪航向鹽埔漁港，「緊急救火」任務終告結束，明天起垃圾清運工作回歸鄉公所，由第10次招標案的承包廠商接手。

縣環保局說，代清運3周以來，動員縣府環保局及縣警局人員249人次、海運12航次、36輛次轉運車，共清除琉球鄉741噸暫置垃圾，讓小琉球回復原有乾淨、優美的景觀風貎，也避免環境衛生問題引發傳染病，代清運處理費用將由中央補助鄉公所的清運費中扣除。

琉球鄉公所第10次垃圾委外清運招標於5月27日決標，已完成議價程序，由鑫辰環保科技公司承攬，每噸垃圾清運費為4971元，清運方式與過去幾年相同，由轉運車裝載垃圾轉運至大福漁港，再由船運公司運至鹽埔漁港，轉運車下船後載至崁頂焚化廠；得標廠商說，近期已完成清運車輛及機具整備工作，會無縫接軌。