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屏東往返小琉球航運服務再升級 4億打造「鹽琉線船運中心」下月試營運

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府在新園鄉鹽埔泊區斥資4億元打造鹽琉線船運服務中心，成為屏東往返小琉球第二條主航線，中心包括候船室、海洋廣場、停車場、戶外景觀、觀海平台等設施，定下月試營運。圖／民眾提供
屏東縣政府在新園鄉鹽埔泊區斥資4億元打造鹽琉線船運服務中心，成為屏東往返小琉球第二條主航線，中心包括候船室、海洋廣場、停車場、戶外景觀、觀海平台等設施，定下月試營運。圖／民眾提供

屏東小琉球近年觀光蓬勃發展，登島人次年破百萬，為紓緩現有東港泊區東琉線船運站的人流和壅塞交通，縣府投入4億元在6分鐘車程外新園鄉鹽埔泊區興建鹽琉線船運服務中心，成為第二條主航線，場站導入智慧及友善候船與餐飲空間，還有海洋廣場、停車場、公車站、戶外景觀、觀海平台等設施，委外營運團隊定下月試營運，為鹽埔泊區注入觀光活水。

小琉球近年旅遊夯，屏東往返小琉球的航通運輸，以位於東港泊區的東琉線船運站為主，為紓緩假日人流並提升旅客服務品質，縣府斥資1.5億元興建的琉球大福漁港旅運服務中心啟用後，投入4億元在新園鄉鹽埔泊區打造的旅運服務中心，工程已進入收尾階段，委外營運團隊定下月試營運，可望在暑假旅遊旺季開始時投入營運。

縣府交通旅遊處長黃國維說，鹽琉線船運服務中心位於新園鄉鹽埔漁港鹽埔泊區，為屏東至小琉球第二條主要航線，聯外道路以新生路及南龍路連接台17線，距離東港市區車程約6分鐘、高雄林園車程約12分鐘、屏東市車程約30分鐘，目前有航商載客運行中，遊客量逐年成長，新船運服務中心營運後，將提供多元遊憩和轉運創意服務，未來具發展潛力。

他說，船運服務中心興建地上3樓，1樓為主要候船空間、便利商店及服務諮詢站，2樓為紀念品、輕食區、展示區及辦公空間，3樓為觀景平台；候船室周邊有海洋廣場、觀海區和停車位，提供休憩、運動及辦活動的空間，將成為遊客觀賞海景觀光景點，可紓解交通船擁擠及停車需求，縣府也鼓勵業者發揮創意投資經營，帶動並活絡在地經濟發展。

縣府說，鹽埔漁港是南台灣的遠洋漁業基地又是一類漁港，透過港區計畫，動用縣款做在港區內執行都市計畫，繁瑣程序經農委會、內政部相關核定後，推動鹽埔客貨專區計畫，找到未來發展的願景，規畫設計為跳島轉運站，客貨專區在漁港南側，北側專屬漁業使用，未來將有製冰廠、拍賣、卸魚等現代化設施設備，兼顧漁業及觀光。

小琉球 屏東 東港

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