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一掛40年…「九族文化村」廣告看板消失高雄人不捨！ 臉書社群揭露背後故事
高雄一棟鄰近愛河的透天厝，懸掛「九族文化村」廣告看板將近40年，近期網友發現這塊看板已被撤下，上網發文感嘆高雄人的共同記憶不見了，引起熱烈回響，許多人異口同聲說「從小看到大，真不捨」、「時代的回憶」，貼文不到16個小時就有超過5000人按讚。
臉書粉絲專頁「高雄點 Kaohsiungtien」貼出位於五福路、海邊路口一幅大面積「九族文化村」廣告看板舊照片，表示這個廣告看板也算是高雄人共同記憶，可惜已在去年底拆除，「現在只能透過照片懷念了」。
這塊九族文化村廣告看板，懸掛在婦友牌廚具高雄分公司店面。記者致電婦友牌廚具高雄分公司，該公司已歇業。
很多人好奇，為何會在距離九族文化村超過200公里遠的高雄市區懸掛廣告，而且一掛將近40年。有網友說，女兒小時候曾經以為那裡就是九族文化村，「跟我說她們校外教學要來這裡」。
高雄點表示，因為九族文化村就是婦友牌廚具創辦人張榮義在民國75年所創立，所以婦友牌高雄分公司外牆宣傳自家樂園也很正常。
一家位於婦友牌高雄分公司旁邊安全帽店的老闆說，本來以為這件事情「只有我們家知道而已」，他從小到大被問好幾次了。也有人說，那個轉角常經過，從小到大，到現在才知道這故事。
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