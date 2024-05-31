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一掛40年…「九族文化村」廣告看板消失高雄人不捨！ 臉書社群揭露背後故事

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄五福路、海邊路口過去懸掛一幅大面積「九族文化村」廣告看板，被許多高雄人當成共同回憶。圖／翻攝自高雄點
高雄五福路、海邊路口過去懸掛一幅大面積「九族文化村」廣告看板，被許多高雄人當成共同回憶。圖／翻攝自高雄點

高雄一棟鄰近愛河的透天厝，懸掛「九族文化村廣告看板將近40年，近期網友發現這塊看板已被撤下，上網發文感嘆高雄人的共同記憶不見了，引起熱烈回響，許多人異口同聲說「從小看到大，真不捨」、「時代的回憶」，貼文不到16個小時就有超過5000人按讚。

臉書粉絲專頁「高雄點 Kaohsiungtien」貼出位於五福路、海邊路口一幅大面積「九族文化村」廣告看板舊照片，表示這個廣告看板也算是高雄人共同記憶，可惜已在去年底拆除，「現在只能透過照片懷念了」。

這塊九族文化村廣告看板，懸掛在婦友牌廚具高雄分公司店面。記者致電婦友牌廚具高雄分公司，該公司已歇業。

很多人好奇，為何會在距離九族文化村超過200公里遠的高雄市區懸掛廣告，而且一掛將近40年。有網友說，女兒小時候曾經以為那裡就是九族文化村，「跟我說她們校外教學要來這裡」。

高雄點表示，因為九族文化村就是婦友牌廚具創辦人張榮義在民國75年所創立，所以婦友牌高雄分公司外牆宣傳自家樂園也很正常。

一家位於婦友牌高雄分公司旁邊安全帽店的老闆說，本來以為這件事情「只有我們家知道而已」，他從小到大被問好幾次了。也有人說，那個轉角常經過，從小到大，到現在才知道這故事。

高雄五福路、海邊路口的「九族文化村」廣告看板已被撤下。記者王勇超／攝影
高雄五福路、海邊路口的「九族文化村」廣告看板已被撤下。記者王勇超／攝影

九族文化村 廣告

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