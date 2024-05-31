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小六生「戰神」摔角奪金！家人殺雞慶祝吃完才發現「獎牌寄錯了」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東1名布農族邱姓小六生前往高雄市那瑪夏區參加全國布農族傳統摔角賽事奪冠，家長收到獎牌開心殺雞鴨擺桌慶祝，學生隔天返校告知老師，不過，老師覺得事有蹊蹺，看了獎牌發現竟是社會男子組第一名，直呼「搞大烏龍了，那瑪夏怎麼『那麼瞎』啦」。圖／讀者提供
台東1名布農族邱姓小六生前往高雄市那瑪夏區參加全國布農族傳統摔角賽事奪冠，家長收到獎牌開心殺雞鴨擺桌慶祝，學生隔天返校告知老師，不過，老師覺得事有蹊蹺，看了獎牌發現竟是社會男子組第一名，直呼「搞大烏龍了，那瑪夏怎麼『那麼瞎』啦」。圖／讀者提供

台東1名布農族邱姓小六生前往高雄市那瑪夏區參加全國布農族傳統摔角賽事奪冠，家長收到獎牌開心殺雞鴨擺桌慶祝，學生隔天返校告知老師，不過，老師覺得事有蹊蹺，看了獎牌發現竟是社會男子組第一名，直呼「搞大烏龍了，那瑪夏怎麼『那麼瞎』啦」。

老師指出，他帶領學生去比賽，獲得7面金牌，賽後回到台東，清點獎牌發現少了1面，隨後致電給那瑪夏鄉區公所，當下公所也表示補寄，收到獎牌後也給得牌學生，不過，昨天學生到學校跟他說家長看到獎牌太開心殺雞鴨擺桌慶祝，讓他納悶，有這麼高興嗎。

他就問學生「你只是拿國小組第一名，家長為什麼要殺雞殺鴨慶祝？」，學生回他說「爸爸看到獎牌後，大聲向親朋好友說，我兒子國小組摔角打敗大人拿到全國布農族運動會社會男子組冠軍」。當下他請學生把獎牌拿給他看，果然搞烏龍了，寄錯獎牌，也再次反映給主辦單位。

據了解，該名學生運動神經相當好，自參加傳統摔角賽事至今從未輸過，包括日前奪金牌後，已完成16連霸從未輸過，裁判看到他參賽都封他為「戰神」。也由於好動個性，曾在日記簿上寫下「在沙子打架終於不用被老師和爸媽K了」讓老師哭笑不得。

台東1名布農族邱姓小六生前往高雄市那瑪夏區參加全國布農族傳統摔角賽事奪冠，家長收到獎牌開心殺雞鴨擺桌慶祝，學生隔天返校告知老師，不過，老師覺得事有蹊蹺，看了獎牌發現竟是社會男子組第一名，直呼「搞大烏龍了，那瑪夏怎麼『那麼瞎』啦」。圖／讀者提供
台東1名布農族邱姓小六生前往高雄市那瑪夏區參加全國布農族傳統摔角賽事奪冠，家長收到獎牌開心殺雞鴨擺桌慶祝，學生隔天返校告知老師，不過，老師覺得事有蹊蹺，看了獎牌發現竟是社會男子組第一名，直呼「搞大烏龍了，那瑪夏怎麼『那麼瞎』啦」。圖／讀者提供

布農族 那瑪夏

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