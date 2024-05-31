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南沙太平島上無淡水可喝 營造業者送海水淡化機助守海岸安全

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
宏華營造捐4000萬在太平島裝設海淡機，海巡署艦隊分署長廖德成（左）頒發感謝狀給宏華營造總經理陳宗邦（右）。圖／宏華營造提供
宏華營造捐4000萬在太平島裝設海淡機，海巡署艦隊分署長廖德成（左）頒發感謝狀給宏華營造總經理陳宗邦（右）。圖／宏華營造提供

台中在地企業宏華營造標下南沙太平島「港側浚深及碼頭整修統包工程」現已完工啟用，業者關心島上沒淡水可喝，再捐4000萬元裝設海水淡化機等多項設施，每天可製造3萬5000公升淡水，嘉惠海巡官兵，該公司總經理陳宗邦接受海巡署接受感謝狀時說，完成此工程是榮耀，也為國家盡心力。

台中在地企業宏華營造2年多前標下南沙太平島「港側浚深及碼頭整修統包工程」，現已完工啟用，業者關心島上沒淡水可喝，再捐4000萬元裝設海水淡化機等多項設施，每天可製造3萬5000公升淡水，可幫助海巡官兵日常生活飲用水，總經理陳宗邦前天下午到海巡署接受表揚和感謝狀。

南沙太平島是我國最南端領土，距離台灣至少1600公里，因長期受西南湧浪侵蝕，南側海岸沙灘逐漸消失，影響陣地基礎安全，且泥沙堆積、海風強大，船隻難靠岸，島上沒有淡水、海氣象惡劣等因素，太平島的海岸安全和島上生活條件急需改善。

行政院海洋委員會民國109年起開始推動太平島港側浚深及碼頭整修統包工程，計畫總經費17億3766萬元，由國內最大海事工程宏華營造得標，民國110年11月24日開工後已完工，今年3月驗收，4月啟用，工程包括直立碼頭、直立內堤、防湧匣門、東拋石堤工程、二號碼頭港測浚挖工程、油槽新建、水岸電力連接等14項。

宏華營造透過審慎緊密的運輸規劃和海象預報，共動用24個船次，載運20多萬噸各種資材到太平島，施工高峰期，島上作業人員超過100人，各種作業船機包括8000噸級專用運輸船、4500噸級半潛式平台船、反鏟式挖泥船等8艘，及280噸大型吊車、拖板車、怪手，設置的2立方預拌混凝土廠等設備更千里運送上島。

位於1、2號碼頭間的外港池水域，以國內最大反鏟式挖泥船，將原來只有4至5米水深水域浚挖至7.5米，移除31顆大型礁石，讓4000噸級巡防艦可順利靠泊，免受西南湧浪衝擊而造成船舶晃動與斷纜的危險。

另興建600公秉的油槽、發電機組更新並聯、海水淡化機等，充分供應島上用水用電，讓太平島成為南海水域中人道救援、科學、生態研究的重要據點。

海巡署艦隊分署長廖德成率副分署長楊朝卿及一級主管頒發感謝狀，廖德成表示，太平島工程是海巡署近年來最遠且最大的工程案，他感謝宏華營造克服各項困難，如期完工，成為海巡堅守南疆的最大後盾。

行政院海洋委員會推動太平島港側浚深及碼頭整修統包工程，現已完工。圖／宏華營造提供
行政院海洋委員會推動太平島港側浚深及碼頭整修統包工程，現已完工。圖／宏華營造提供
行政院海洋委員會推動太平島港側浚深及碼頭整修統包工程，現已完工。圖／宏華營造提供
行政院海洋委員會推動太平島港側浚深及碼頭整修統包工程，現已完工。圖／宏華營造提供
行政院海洋委員會推動太平島港側浚深及碼頭整修統包工程，現已完工。圖／宏華營造提供
行政院海洋委員會推動太平島港側浚深及碼頭整修統包工程，現已完工。圖／宏華營造提供

太平島 海巡署 碼頭

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