東港機九停車場啟用 海洋風造型十分吸睛

素有「黑鮪魚故鄉」美名的屏東縣東港鎮近年快速發展，縣府將原東港火車站所在「機九」用地轉型，繼共融公園、東港聯合辦公大樓、東港鎮公所、東港轉運站後，斥資3.5億的立體停車場試營運8天後昨啟用，加上興建中王船文化博物館及東港社會福利綜合館年內啟用，「新都心」儼然成形。

屏東縣交通旅遊處說，位於新義路的東港行政中心立體停車場，含婦幼、身障及電動停車位共267格汽車停車位，每小時20元收費。這座停車場結合智慧停車管理系統，全區導入無障礙設計，提供親子及性別友善廁所，並打通與鎮公所、聯合辦公大樓、轉運站的步道，讓洽公、轉乘更便利。

另設置YouBike公共自行車租賃站，便利民眾停車轉乘公共自行車。並結合東港轉運站，可轉乘公車至東琉線船運服務中心及即將完工的鹽琉線船運服務中心，方便前往小琉球。因應未來高捷紅線南延及轉運站等交通設施，尚有腹地彈性規畫。

交旅處指出，「機九」用地位在大鵬灣國家風景區對面，海洋風的立體停車場融入地景，十分吸睛，距東港夜市也不遠，試營運即獲好評；5月至7月屏東黑鮪魚文化觀光季期間，外地民眾可多利用停車，前往東港華僑市場購物、嘗美食，也可舒緩停車需求。