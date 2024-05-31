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未來將與紫線轉乘 高捷黃線Y9站 民代促做好規畫

聯合報／ 記者潘奕言／高雄報導

高雄捷運黃線已動工，其中Y9大港站預計成為正在進行可行性研究的捷運紫線轉乘站，有民代擔心，先前捷運與輕站都有轉乘距離過遠等設計不良問題，Y9若未事先做好規畫，恐影響未來轉乘便利性。高雄市捷運局表示，Y9站正辦理細部設計作業，一旦紫線通過即會納入車站設計。

高捷黃線Y9站預定位置在民族路與十全路口附近，將與未來的紫線轉乘。不過有民眾擔心，黃線先施作，若Y9站沒預留轉乘空間，未來興建紫線時再修改，除勞民傷財，也可能有轉乘動線不順或距離過遠等情形。

市議員張博洋說，先前捷運O7文化中心站與輕軌C32凱旋公園站，及計畫中的黃線Y15站與輕軌C9旅運中心站都有設計不良情形，希望Y9站引以為鑑，整體設計上跟紫線的串接要做好，不要再有步行距離過長、轉乘通道環境不良等問題。

高市捷運局表示，目前黃線土建標已發包2標，尚有1標評選中，Y9站正辦理細部設計作業；紫線辦理可行性研究中，預計6月底完成期末報告，一旦紫線通過，即會在車站內納入轉乘相關規畫。至於紫線是到Y9站後與黃線轉乘；或紫線與黃線共線；紫線列車可直接行駛至亞灣區，都尚未定案。

樹德科大流通管理系副教授陳佳宏說，若以Y9站為紫線終點，未來車站為兩捷運路線共站，可便利民眾直接轉乘；若紫線經過Y9站後與捷運黃線共線，則可增加服務班次，縮短民眾等待時間，無論何種方式均對民眾有利。

輕軌 高雄捷運

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