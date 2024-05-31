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啟動4年仍未達門檻 哈囉市場改建 議員籲市府整合攤商

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導

高雄市有標榜五星級的龍華市場，但創建逾一甲子的左營哈囉市場，建物老舊、地下排水溝堵塞，市府2021年啟動改建計畫，因地權分屬多個單位，攤商意見紛歧，始終未達8成同意改建門檻。攤商說，哈囉市場需要改建，但市府沒有完整配套，因擔心生計受影響，不敢貿然同意，議員呼籲市府下定決心，協助攤商整合，輔導哈囉市場盡速改建轉型。

經發局表示，哈囉市場2021年規畫改建，由於工程涉及攤商營業權益，需達高度共識才會啟動，不過市府4年來陸續辦理屋頂水槽更新、增設金屬排風器、LED照明燈以及監視器等修繕工程，經費約280萬元，後續會持續改善市場環境。議員王義雄則希望市府協助攤商整合，讓市場永續經營。

哈囉市場自治會長林靜宏說，已66年的「哈囉市場」鄰近海軍軍區，曾有美軍駐紮，當年海軍為方便採買，提供土地招攬攤商進駐，又稱「兵仔市」，由於攤商聽不懂英文，看到美國人就說Hello，久之大家都稱這裡哈囉市場。市場目前有200家固定攤商，不過建物老舊，地震時鋼架會有碰撞聲響，排水溝也堵塞多年，市府去年再調查改建意願，很多攤商擔心改建期間生意受影響，僅6成同意；多數希望市府找一塊臨路土地，蓋好市場後讓攤商一次搬移，同時納入蓮潭路流動攤販，降低流動攤販影響蓮池潭風景區市容觀瞻。

採買民眾說，哈囉市場價格便宜，但環境不好，市場道路狹窄，購物也不方便；高雄龍華市場成功從傳統市場轉型為美食市場，挑高寬敞、通風明亮，吸引許多年輕人來採買，希望市府也能協助哈囉市場改造轉型。

排水溝 攤商 議員

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