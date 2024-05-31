馬頭山設光電場 遭轟破壞生態

信鼎壹號能源公司擬進駐高雄馬頭山設置光電場，但場址坐落於車瓜林活動斷層高敏感區，且是生態豐富的山坡地保育區，引發當地居民不滿。信鼎昨在旗山區公所辦說明會，環團與居民認為，說明會既未公告，也沒在10天前通知，不合規定。上百居民與環團強力反建光電場，警方唯恐釀成衝突，派員戒備，仍有居民講到激動處衝破警力防線，險釀衝突。

信鼎壹號光電廠計畫設置在高雄旗山馬頭山附近，但廠區不僅位在車瓜林活動斷層上的高度地質敏感區，更是生態豐富的山坡地保育區，引發當地居民不滿。高雄市政府日前承諾，只要居民不同意，市府不會核發許可，希望廠商與居民充分地溝通。

信鼎壹號能源公司昨在旗山區公所辦說明會，三協里長劉文寶昨早聚集上百名居民頭綁黃布條到場，認為業者臨時開說明會，違反行政程序。會議還未開始，居民就因程序問題情緒激動，並頻頻質問在場經發局專委魏建雄，會議是否適法？

魏表示自己是代表市府來聆聽意見，並強調，不論廠商辦多少場說明會，只要民眾不同意，市府就不會核發通過。居民認為既是如此，就不該再辦說明會，要求魏直接宣布「散會」，不過廠商在民眾抗議聲中仍開啟投影機說明，引發群情激憤，有人突破警方管制線衝向廠商，險釀衝突。

光電場代表恆映能源總經理李宇軒說，開發案合法合規，公司也找專業技師跟專家，希望和居民充分溝通，可惜大家情緒激動。他說，目前馬頭山光電場開發案尚未申請開發，說明會完才會遞件，至於鄉親質疑說明會未公告，他解釋，14天前就在里辦公室、區公所公告。

台灣生態學會理事長劉烘昌說，政府發展綠電的方向是好的，但將綠電蓋在地質不穩定地帶、生態資源豐富的地區，就像是幫綠電「戴綠帽」，相當諷刺。