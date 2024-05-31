馬祖踩線延期 福州旅遊協會：端午期間辦重要活動

中央社／ 記者高華謙連江縣30日電

中國福州旅遊業者原訂6月到馬祖踩線，但福州市旅遊協會今天晚間發函給馬祖觀光協會表示，今年端午節期間福州市將辦重要活動，與考察團原訂行程衝突，因此踩線活動延期。

馬祖觀光協會理事長孫孝豪告訴中央社記者，對方是說延期而非取消，對於踩線團成行還是抱持樂觀態度；馬祖當地旅遊業者都很歡迎陸客到訪旅遊，他認為延期一事並沒有太大政治意涵。

福州市旅遊協會在發函給馬祖觀光協會的內容中表示，原計畫由會長韓鳴率領福州赴馬祖的28人旅遊考察團，於6月10日至12日到馬祖展開文化旅遊交流活動，「此計畫已得到貴方的積極響應與大力支持，對此我們深表感謝」。

函文中表示，然而今年福州市在端午節期間將舉辦重要節慶活動，活動日期與考察團原訂行程衝突，為確保雙方活動都能順利進行，避免給雙方帶來不便，他們決定將原計畫到馬祖的考察活動延期舉行。

函文還提到，「關於延期後的具體日期，我們將盡快與貴方協商，並在確定後即時告知。對於此次調整給貴方帶來的不便，我們深表歉意，並懇請貴方予以理解和支持。再次感謝貴方對我協會工作的支持與配合，期待在不久的將來與貴方在馬祖共襄盛舉」。

考察 行程 馬祖

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