民進黨金門黨職選舉爆爭議 遭提申訴盼重選

民進黨金門縣黨職選舉日前引發爭議，全國黨代表參選人翁明志、主委參選人蔡建偉今天提出申訴函指出，黨職選舉出現候選人兼選務人員，嚴重影響選舉公正性，已將申訴函電子檔傳送到黨主席賴清德信箱、紙本今天也以掛號寄出，建請黨中央撤銷5月26日金門縣黨部各黨職人員選舉結果，宣告該次選舉無效，重新辦理選舉。

「不信公理喚不回，不容正義盡成灰」翁明志激動表示，「不是輸不起，而是不服氣」，他說，現任主委以維護選舉中立及公平為由請假參選，而代理主委競選全代，卻不用請假還兼任選務人員兩者豈非自相矛盾？候選人兼選務人員就是球員兼裁判，明明選務有重大疏失還強辭奪理。他認為，所謂「瓜田李下」，種種行徑，不令人質疑也難。

翁明志也指出，依據民進黨《黨職人員選舉辦法》規定，「凡本黨黨員，除另有規定外，應憑本人國民身分證領取選票行使選舉權；但海外黨部黨員得憑黨證及護照，由本人行使選舉權。」但金門縣黨部寄送的投票通知單卻規定應攜帶黨證才得領票，這顯然是增設門檻，足以影響某些遺失黨證的人投票意願。

兩人在申訴函中也提到，依據民進黨《地方黨部設立辦法》規定，「 縣市黨部以各該縣之行政區域為範圍，應設於該縣政府(議會)所在地之鄉鎮市。」而金門縣政府及議會所在地分別為金城鎮及金寧鄉，但金門縣黨部竟遷移至金湖鎮的荒郊野外，投票所並設置於此，因交通不便，嚴重影響黨員投票意願，致使投票率與上屆比較大幅降低。

翁明志與蔡建偉兩人都指出，此次選舉主辦單位辦理選務有諸多瑕疵，嚴重影響本屆黨職選舉的公平公正，故決定向中央黨部提起選舉無效之訴，以保障參選人的合法權益。翁明志也說，最終可能不一定會如願重選，但一定會改革選務，不會讓他們繼續胡作非為。