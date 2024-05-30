解決金門停車問題 縣長陳福海邀2大公會研商

金門縣的金城鎮、金湖鎮與金沙鎮因為整體開發區及自然村專用區停車問題日益嚴重，已影響民眾生活環境，金門縣長陳福海昨日邀請福建金門馬祖地區建築師公會及金門縣不動產公會兩大產業代表共同研討解決策略，會中就金門停車位、容積計算方式、一筆土地涉及兩種土地使用分區及建物登記等議題做充分溝通討論，盼在共同努力集思廣益下，創造友善且宜居的生活環境。

陳福海邀請兩大公會共謀策略，建築師公會由建築師張元駿、陳啟明、沈建宏代表出席，不動產公會理事長許燕輝偕同王立邦等理監事成員出席，在場陪同者有縣府代理秘書長王登緯、參議呂清福、參議張瑞心及建設、觀光等相關單位。

許燕輝首先建議取消自然村專用區建築案一樓室內設置停車空間計入容積樓地板面積，一筆土地涉及兩種土地使用分區增加回饋供公眾使用空間等管制規定，並提出建物登記預審制度等建言，陳福海要求王登緯會後邀集兩大公會推派代表共組小組，在合法、合理、合情的原則下研擬解決對策，並希冀日後開發案能內化停車需求，以避免停車需求外溢所造成的停車亂象，甚至衍生消防救災通道的暢通等居住安全問題。

陳福海也表示，土地使用許可審議委員會、建築師公會及不動產公會要有社會企業責任，共同維護地區環境品質，對於地區大型建築開發案，建築師及開發商切勿知法犯法，二次施工違規使用，環境是大家的，人人有責，陳福海也當場指示建設處要嚴加管制，該管就管，該罰就罰，莫縱容違規亂象增長。