屏東登革熱累計9例 哨兵診所強化篩檢

屏東縣累計9例登革熱，縣府在136家醫療院所配置登革熱NS1快速診斷試劑，也指定7家基層診所為登革熱偵測哨兵診所，盼強化篩檢並輔助掌握社區疫情，建立防護網。

依據疾病管制署監測，截至5月29日，全台累計164例本土登革熱確診病例，分布高雄市135例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，有2例重症病例。

屏東縣府今天發布新聞稿指出，已於縣內136家醫療院所配置登革熱NS1快速診斷試劑篩檢服務，同時在屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉及內埔鄉等高風險鄉鎮，指定7家基層診所為登革熱偵測哨兵診所，強化篩檢並輔助掌握社區疫情，期盼能起示範作用，讓更多院所加入哨兵診所，共同建立社區防護網。

衛生局指出，觀察近2年登革熱部分症狀與呼吸道及腸胃道疾病相似，容易被忽略，呼籲醫師對於出現疑似症狀就診民眾，如具登革熱流行地區旅遊史或接觸史，除考量可能是COVID-19、流感外，應適時使用登革熱NS1快速診斷試劑，及時發現疑似病例，也能快速啟動防治作為。

衛生局表示，近日受梅雨鋒面影響，各地降雨機率增加，加上高溫有利病媒蚊孳生及疾病傳播，社區環境風險上升。為提供民眾就近就醫採檢的便利性，布點院所持續擴增，今年目標希望能增加至150家院所加入快篩行列。