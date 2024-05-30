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金門牙醫建聯合門診大樓 縣長謝他幫實現政見

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「長風杏林苑聯合門診大樓」興建動土典禮今天在湖下重劃區舉行，縣長陳福海（右）致詞肯定洪長享（左二）對金門醫療的付出。記者蔡家蓁／攝影
「長風杏林苑聯合門診大樓」興建動土典禮今天在湖下重劃區舉行，縣長陳福海（右）致詞肯定洪長享（左二）對金門醫療的付出。記者蔡家蓁／攝影

金門縣府一直想在西半島蓋一處聯合門診中心，但卻因土地取得與預算問題，遲遲未完成。金門知名牙醫洪長享今天動土興建共12樓「長風杏林苑聯合門診大樓」，他說這是他兒時的夢想之一，特別選在他34歲生日當天，許自己一個願望，他也期盼，未來聯合聯合門診大樓能造福大小金門鄉親。縣長陳福海出席則說，洪幫他完成自己的選舉政見。

「長風杏林苑聯合門診大樓」興建動土典禮今天在湖下重劃區舉行，包括陳福海、議長洪允典與議員石永城、洪鴻斌、蔡其雍、陳泱瑚、 張雲量 、陳錦偉 、許大鴻、福建省調查處長洪良元、烈嶼鄉長洪若珊、金門縣警局長陳錦文、金門醫院前院長歐天元等人都到場參與，現場冠蓋雲集，看得出洪充沛的人脈。

洪允典稱讚洪長享，不管在社會上服務，或是醫療診所經營，都值得鄉親信賴，他的實在與努力為大樓奠定基礎，洪允典提到，洪長享的結拜兄弟李光杏在營造部分經營多年，在業界廣受好評，這棟大樓在兩人聯手下，一定會監造的很完美，相信對未來大小金門的醫療品質一定會有所提升，他也希望陳福海要多支持，縣府的醫療基金將來要補助的時候也要考慮一下這裡，期盼大家共同努力，讓金門的醫療更好。

「一路走來，洪長享跟自己弟弟一樣」，陳福海說，洪給他很多支持，人家說醫者仁心，洪長享他是一個牙醫，但他對金門這塊土地的熱愛，讓他一直想幫金門做點事，他提及，昔日歐天元院長善用金門人才，當時歐給洪長享很多任務，包括特殊醫療與心導管室等，他說，如果沒有洪，就沒有金門的特殊醫療牙醫，他舉例，身障兒童看牙醫很辛苦，他看到洪對孩子的照顧，對醫療的點點滴滴，都讓他很感動。

陳福海強調，他選舉時的支票是東半島有醫院，西半島也要有個醫療園區，他很感謝洪幫他把政見執行了；另外，陳福海也開玩笑，現在少子化成為國安危機，但洪長享與老婆生了5個孩子，且都照顧的很好，他的成功是他太太持家有方。

洪長享表示，他的夢想是希望能蓋一棟自己的住宅與門診大樓，現在他把2夢想合而為一，這棟大樓預計興建12層樓，未來規劃一半做為聯合門診使用，主要作為醫療用途，希望規劃小而美，較為完善的聯合診所，結合中西醫科別，將多個科別集中於一棟大樓。他相信這棟大樓在駿益營造的專業建設下，一定可以如期如質完工；而選擇在湖下興建，主要他是烈嶼鄉民眾，他也希望能就近照顧烈嶼鄉親，期盼能帶動重劃區的發展。

「長風杏林苑聯合門診大樓」興建動土典禮，駿益營造有限公司董事長李光杏與長風建設有限公司董事長洪長享（左）兩人是結拜兄弟。記者蔡家蓁／攝影
「長風杏林苑聯合門診大樓」興建動土典禮，駿益營造有限公司董事長李光杏與長風建設有限公司董事長洪長享（左）兩人是結拜兄弟。記者蔡家蓁／攝影

「長風杏林苑聯合門診大樓」興建動土典禮今天在湖下重劃區舉行，現場冠蓋雲集。記者蔡家蓁／攝影
「長風杏林苑聯合門診大樓」興建動土典禮今天在湖下重劃區舉行，現場冠蓋雲集。記者蔡家蓁／攝影

牙醫 金門 陳福海

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