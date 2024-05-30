「你家轉角開一間漫畫店」 陳其邁客串一日店長

駁二大義區動漫倉庫展覽「你家轉角開一間漫畫店」今天開展，展區復刻漫畫書店場景，展期至11月24日；市長陳其邁化身一日漫畫店長，邀民眾穿越回味過去漫畫店租書時光。

陳其邁表示，高中時學校管得嚴，同學常在課堂上偷看漫畫，漫畫書輪流傳閱過程也打開了大家的想像世界；但隨著時代演進，漫畫租書店越來越少，「你家轉角開一間漫畫店」集合了許多經典台灣漫畫作品，希望大家都能來駁二逛逛這個不一樣的漫畫店。

高雄市政府文化局表示，1990年代至2000年台灣租書業蓬勃發展，街坊巷口漫畫店是許多人學生時期回憶，隨著數位時代來臨及漫畫產業變遷，紙本租書店已沒落許多。

文化局指出，展覽「你家轉角開一間漫畫店」復刻過去租書店，以多部精彩台灣漫畫帶領讀者進入精神時光屋；「駁二動漫倉庫」自2017年成立以來，強調以台灣原創動漫為題策展，提供動漫創作者一個發表與展現的平台，已合作上百名創作者。

「你家轉角開一間漫畫店」呈現出租櫃檯、書櫃等漫畫租書店經典場景，策展人深度設計藝術總監陳青琳表示，從小對漫畫的熱愛影響了她走向繪畫道路，期望透過這個展覽，復刻一間過去矗立街頭巷尾的漫畫店，讓年輕朋友也能體驗翻閱紙本漫畫的樂趣。

文化局指出，過去漫畫店總將恐怖情慾類作品，陳列在隱晦角落，因此在展場2樓打造限制級「小房間」，展出當代與經典絕版作品，包含三部台灣「老漫」，「色魔」、「陰間響馬」與「修羅海」，及早期印製的日本漫畫，還有當代恐怖漫畫家爛貨習作「雀榕」、盧卡斯「性星冒險記」等。

展覽邀請阮光民、柳廣成、小島、吳宇實、凱子包5名台灣當代知名漫畫家創作全新短篇獨家展出。阮光民表示，台灣漫畫的包容性很大，各國漫畫都可在此交流傳播，更內化成台灣創作者能量。

此展也與不同出版社、平台合作，授權多部台灣當代暢銷、獲獎作品的精緻原稿；此外，更將高人氣漫畫作品以動畫呈現，更邀請「大人的漫畫社」合作PODCAST系列節目，透過主持人陳怡靜與產業人士對話，一窺漫畫人幕後趣味、秘辛。