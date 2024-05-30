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高市淨零學院攜手石化業 前進中鋼交流碳循環技術

中央社／ 高雄30日電
高雄去年11月成立「淨零學院」。（高雄市政府民政局提供）中央社
高雄去年11月成立「淨零學院」。（高雄市政府民政局提供）中央社

高雄「凈零學院」今天邀「產業凈零大聯盟」30多家石化業者，前往中鋼小港「鋼化聯產」先導工場，針對鋼鐵、石化業「碳捕捉再利用」關鍵技術交流，進行實廠交流。

高雄為工業重鎮，目前共有105家列管排放源，占全市7成排放，市府2022年成立「產業淨零大聯盟」，透過鋼鐵、石化、電子等產業以大帶小方式推動減碳，去年11月更成立「淨零學院」，培訓淨零人才，目前已培訓超過1500人次。

學院今年結合產業大聯盟辦理技術交流，包含「長春碳捕捉再利用」、「李長榮AI製造」、「日月光中水回收及廢塑膠循環」等主題，今天前往中鋼小港廠區辦理「鋼化聯產」實廠交流。

高雄市政府環保局長張瑞琿表示，高雄年碳排放量5235萬公噸，其中中鋼就占3成以上，減碳進度牽動高雄目標，中鋼在2021年配合市府政策完成汽電共生鍋爐脫煤，另也啟動智慧高爐、製程改善等工作，但要達成淨零，仍需依賴碳捕捉再利用、氫能冶煉等關鍵技術。因此今天特別前往「鋼化聯產」先導工場，邀請二氧化碳「需求端」石化業者一同與會，希望以碳循環產業鏈角度，加速轉型。

中鋼則在今天交流表示，中鋼2030減碳策略有4大方向，包含高爐添加還原鐵、噴吹富氫氣體、增用廢鋼、鋼化聯產等，其中鋼化聯產與工研院合作，2023年完成第一階段先導線，希望將煉鋼過程產生之CO、CO2捕集純化作為石化業生產醋酸、甲醇等化學品碳源，第二階段示範產線目前正進行可行性評估，預計每年減碳24萬噸，預計與下游石化業者合作，最終期望於2040年完成商業化，年減碳290萬噸。

環保局新聞稿指出，高雄工業排放占比8成，產業之間合作格外重要，自1993年起，臨海工業區推動能資源整合，目前有14家廠商合作，透過能資源互補，減少整體環境資源耗用，現在中鋼更啟動「鋼化聯產」，期望在商業化後，落實碳循環園區構想，這是其他縣市沒有的條件，也將成為高雄邁向淨零的關鍵戰略。市政府將持續透過淨零大聯盟、淨零學院平台，協助技術交流，推動產業跨業合作。

減碳 環保局長 碳排放

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