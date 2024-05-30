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高捷黃線Y9站為紫線轉乘站 民眾籲做好轉乘空間
高雄捷運黃線已動工，其中Y9大港站（暫名）預計將與正在進行可行性研究的捷運紫線為轉乘站，有民代及民眾擔心，若未事先做好規畫，恐影響未來轉乘便利性。高雄市捷運局表示，Y9站正辦理細部設計作業，一旦紫線通過即會納入車站設計。
Y9站目前預定位置在民族路與十全路口附近，將與未來的捷運紫線轉乘。高雄市捷運局表示，目前黃線土建標已發包二標，尚有一標評選中，其餘正辦理細部設計作業；紫線則正在辦理可行性研究，預計6月底完成期末報告。
不過有民眾擔心，黃線先行施作，若Y9站沒有預留轉乘空間，未來興建紫線再修改除了勞民傷財，也可能有轉乘動線不順或距離過遠等情形。市議員張博洋表示，高雄捷運及輕軌已有轉乘設計不良的情形，希望相關單位能引以為鑑。
像是捷運O7文化中心站與輕軌C32凱旋公園站，及計畫中的黃線Y15站與輕軌C9旅運中心站都有轉乘距離過遠的問題。希望Y9站要考量整體設計，跟紫線串接要做好，不要再有步行距離過長、轉乘通道環境不良等問題。
捷運局表示，Y9站正辦理細部設計作業，一旦紫線通過，即會將轉乘相關規畫納入車站設計。另外紫線是到Y9站後與黃線轉乘，或是紫線與黃線共線，紫線列車可直接行駛至亞灣區，捷運局表示，目前尚未定案。
樹德科大流通管理系副教授陳佳宏說，若以Y9站為紫線終點，未來車站為兩捷運路線共站，便利民眾直接轉乘；若紫線經過Y9站後與捷運黃線共線，可增加服務班次，縮短民眾等待時間，無論何種方式均對民眾有利。
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