屏東3所國小113學年度停辦有異音 周春米：有完整配套

屏東縣政府上月通過審議，自113學年度起停辦屏東市凌雲國小、內埔鄉僑智國小及高樹鄉舊寮國小，仍有部分家長無法接受；周春米今天在縣議會專案報告時強調，讓教師及家長放心是責無旁貸的責任，有保障學生受教權、教職員工工作權、交通接送安全性和費用補助等完整配套，確保孩子在教育環境能得到最好的照顧。

「在少子化的影響下，如何確保孩子在學校的教育能夠能到最好的照顧，是縣府的價值與任務！」周春米表示，提升教育質量、培養孩童群性和開發個人潛能，都是促進學子與同儕互動不可或缺的教育環境，為保障學生的受教權，經審慎評估後，縣府於今年4月通過審議停辦3所國小。

她說，市區凌雲國小因應屏科實驗中學的興建，兩校相距僅800公尺，在學制重複、學生來源重疊下，評估停辦，妥適安置師生與教職員工；僑智國小、舊寮國小皆因連續4年全校人數低於50人，班級內或班際間的教學活動難以開展，若持續以往，恐影響學生均衡發展，經學者專家、教職員代表、家長及地方代表召開專案評估會議審慎評估後，依規定停辦。

她強調，保障學生就學權益、家長教育選擇權及教職員工作權，都是裁併校評估標準，也針對學生數、學區內學齡人口流失情形、社區人口成長情形、與同級公立學校距離、與鄰近學校間有無公共交通工具、校齡、合併後學校是否需再增建教室及充實設備等11項指標評估，依法定程序辦理停辦或合併。

她說， 學校停辦後相關的後續安置已擬定相關配套措施，學生就學已完成初步調查，並啟動關懷輔導與生活輔導及後續追蹤輔導，以確保學生到新的學習環境能夠適應；教職員工權益則依據相關規定辦理，交通接送部分，家長可選擇由家長接送或選擇搭乘學校租賃交通專車，解決接送問題，縣府補助交通費、交通保險費、午餐費、代收代辦費等費用，減輕家長負擔。

後續校地活化方面，縣府尊重地方對於空間利用的建議，徵詢地方意見進行整體規活化運用，期待成為社區活化的契機，供社區各年齡層使用之餘，也能成為學生及長輩假日就近讀書與運動多元化的場域。

專案報告結束散場時，反對廢校的縣議員蔣月惠，以小學廢校學生須到更遠的地方上學，增加交通成本和時間，對學生學業表現產生負面影響，小學也是社區歷史和身份的重要象徵，廢校可能被視為社區身份的喪失，導致社區認同感下降，對未來感到不安，情緒激動衝上前要求縣府重審時，民進黨議員梁育慈被蔣從後方衝撞推擠跌倒，有同黨籍議員斥責「瘋女人！」，場面一度混亂。