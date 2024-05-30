金門東村活動中心啟用 陳福海期勉增加使用率

總工程款約2120萬元的東村社區活動中心今天舉行落成啟用典禮，金門縣長陳福海也到場主持並表示，未來希望增加社區活動中心的使用率，充分利用其多功能空間，進而落實社區照顧功能、造福周邊鄉里；陳福海也重申，縣府目前嚴守「財政紀律」的施政方向，強調只要是對的建設，縣府仍然會全力支持。

東村社區活動中心今天舉行落成啟用典禮，包括陳福海、縣議員王秀玉、社會處長黃雅芬、文化局長呂坤和、金湖鎮長陳文顧、東村呂氏宗親會理事長呂冬來、東村四祧七祧宗親會理事長呂德諧等人都出席參加。

陳福海表示，因應時代的變遷「村里長」及「社區發展協會」扮演的角色更為重要了，很多的業務尤其是社會福利措施需要透過村里及社區來推動，社區及村里是縣府與公所的好伙伴，特別感謝村里及社區的配合。他也提到，隨著高齡化，縣府在長者照顧上一直相當用心，但除了提供福利，更重要的是能有個場所讓長者常常出來走動；陳也表示，不只是硬體的落成，未來縣府和鎮公所將持續投入軟體支援，比如長照、衛生、托育等項目，希望增加社區活動中心的使用率。

金湖鎮長陳文顧表示，感謝各界支持，才有今天的活動中心，他說，今天落成只是一個起點，未來還有許多社區事務性的工作要推動，期盼社區活絡活動中心的用途和使用頻率，不要變成「蚊子館」。

金門縣議員王秀玉表示，感謝東村社區的理事長和居民用心規劃，在新落成的活動中心周遭種植大量樹木，綠美化效果很好，她也感謝縣府、鎮公所大力支持，未來活動中心將是社區居民聯繫情感的基地，也是縣府、鎮公所推動政務的中心點。