助飼主與毛孩情感連結 高市動保處辦犬隻訓練課程

為了讓新手飼主或常為犬隻行為問題所苦的飼主能重新認識家中毛小孩，高雄市動保處今年暑假期間開辦全程免費的「犬隻訓練課程」，幫助飼主和毛小孩建立情感連結，並減少棄養等情形。

高雄市動物保護處今年暑假期間預計自7月6日起每週六舉辦「犬隻訓練課程」，為期3週，全程免費，透過一系列專業課程引導實作，幫助飼主與毛小孩建立更深的情感連結，減少犬隻因適應不良而遭棄養或不擬續養的情形。

課程內容包含犬隻篩選與行為評估、犬隻社會化與居家生活教育、基本服從訓練腳旁伴行、基本服從訓練坐下、趴下、召回與等待、行為矯正（撲跳與護食）的教導及實作。

動保處指出，為加強民眾對犬隻教養的認識，減少家犬因管教不當衍生各種問題，並期望提升公立動物收容所流浪犬認養率，今年持續與大仁科技大學合作，聘專業訓犬師資於燕巢動物保護關愛園區開課，教導一系列居家犬隻教育訓練課程。

動保處長葉坤松說，飼養毛小孩難免會遇到各種挑戰及考驗，因此如何教導出乖巧的居家陪伴犬，是飼主們共同的需求。

葉坤松指出，一般民眾大多偏好領養幼齡犬隻，認為從小教比較聽話，但其實動物收容所內也有不少受過基本服從訓練的成犬，比起幼犬性情更加穩定，也提早學習社會化，容易融入認養家庭。

動保處表示，歡迎年滿18歲以上民眾報名參加課程，報名資訊可上動保處官網或臉書「高雄市動物保護處粉絲團」查詢。也歡迎民眾多到壽山、燕巢動物收容所參訪、與毛孩互動，同時有機會認養毛孩，給牠們一個溫暖的家。