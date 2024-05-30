快訊

手機監控人民？中華電信出具五點聲明自清 表達與王義川無任何接觸

整理包／跟著AI教父黃仁勳吃美食！一圖掌握眾多愛店 搭北捷都能到

3段社子島抓蛇影片曝！現場驚呼嚇死「腳都麻了」 農民怨：很怕被咬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄哈囉市場老舊 改建案拖4年！議員呼籲市府整合攤商意見

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄左營區哈囉市場建物老舊，高雄市政府自2021年啟動改建計畫，以民調方式詢問攤商意見，同意改建的攤商都無法達到8成門檻，至今無法改建。記者王勇超／攝影
高雄左營區哈囉市場建物老舊，高雄市政府自2021年啟動改建計畫，以民調方式詢問攤商意見，同意改建的攤商都無法達到8成門檻，至今無法改建。記者王勇超／攝影

高市左營區鄰近蓮池潭的「哈囉市場」建物老舊狹小、地下排水溝堵塞，市府2021年啟動改建計畫，以民調方式詢問攤商意見，同意改建的攤商都無法達到8成門檻，至今無法改建。攤商說，哈囉市場需要改建，但市府沒有提出完整配套措施，「很多人擔心擔心生計受影響」，議員呼籲市府要下定決心，協助攤商整合，輔導哈囉市場改建轉型。

經發局表示，2021年開始規劃改建哈囉市場，由於改建工程涉及攤商營業等權益，需達到高度共識，改建工程才會啟動，市府尊重攤商的建議，4年來陸續辦理包含屋頂水槽更新、增設金屬排風器、LED照明燈、監視器等修繕工程，經費約280萬元，後續將持續依攤商需求改善整體市場環境。

「哈囉市場」已有66年歷史，正式名稱為左營第四公有零售市場。哈囉市場自治會長林靜宏說，市場鄰近海軍軍區，曾有美軍駐紮，當年官兵多，海軍為了方便採買伙食，提供土地招攬攤商進駐，當時附近居民都叫這裡是「兵仔市」，由於攤商聽不懂英文，看到美國人就說：「Hello」，時間久了大家就稱呼這裡是哈囉市場。

林靜宏說，哈囉市場目前有200家固定攤商，蔬菜、魚肉、雞鴨都有，但因為建物老舊，「地震時鋼架會有碰撞聲響」，地下排水溝也因使用多年堵塞，急需改建，市府最近一次是去年3月、4月進行調查，同意改建的攤商攤商仍只有6成，未達8成門檻，改建案仍無法通過。

林靜宏表示，很多攤商認為市府沒有完整配套就要整建，擔心生意受到影響，不願同意改建；希望市府能找一塊臨路的土地，蓋好市場後讓攤商一次搬過去，同時納入蓮潭路的流動攤販，降低流動攤販對蓮池潭風景區市容觀瞻的影響。

採買的民眾說，哈囉市場的價格便宜，但是環境不好，有時地板會有積水、比較滑，而且市場道路狹窄，購物也不方便；高雄的龍華市場成功從傳統市場轉型為美食市場，挑高寬敞、通風明亮，吸引許多年輕人來採買，希望市府也能協助哈囉市場改造轉型。

哈囉市場一名蔬菜攤商說，哈囉市場是舊設計，水溝沒那麼大，現在很多豪驟雨，水溝就容易漫溢，希望改建，吸引更多人潮。另名肉品攤商說，市場若要改建，臨時市場沒屋頂遮陽，很擔心肉品保鮮問題。

高雄市議員王義雄說，他住在左營區，經常到哈囉市場附近運動，發現哈囉市場老舊需要改建，但很多攤商設有大型冷凍櫃，擔心遷移時會損壞，導致不想遷移，希望市府協助攤商整合，讓市場能長久經營下去。

哈囉市場的攤商說，哈囉市場水溝就容易漫溢，希望改建。記者王勇超／攝影
哈囉市場的攤商說，哈囉市場水溝就容易漫溢，希望改建。記者王勇超／攝影
高雄市左營區哈囉市場。記者王勇超／攝影
高雄市左營區哈囉市場。記者王勇超／攝影

排水溝 攤商 門檻

延伸閱讀

高雄典寶溪3滯洪池更名 以鄰里命名提升辨識度

高雄愛河驚傳男子落水 消防員就近救起...恢復生命跡象

高雄這裡也有蛇出沒！汪星人盯草皮不動 嚇得女主人拔腿逃

被「宮主」罵沒路用氣得將她丟水溝掐死 高院維持12年徒刑

相關新聞

馬頭山光電廠首開說明會 憤怒居民抗議與警發生推擠

信鼎壹號能源股份有限公司要在馬頭山地區設置信鼎壹號光電廠，今日在旗山區公所3樓禮堂召開地方說明會，上百位馬頭山居民與環團...

高捷黃線Y9站為與紫線轉乘站 民代民眾籲做好轉乘空間

高雄捷運黃線已動工，其中Y9大港站（暫名）預計將與正在進行可行性研究的捷運紫線為轉乘站，有民代及民眾擔心，若未事先做好規...

屏東3所國小113學年度停辦有異音 周春米：有完整配套

屏東縣政府上月通過審議，自113學年度起停辦屏東市凌雲國小、內埔鄉僑智國小及高樹鄉舊寮國小，仍有部分家長無法接受；周春米...

金門東村活動中心啟用 陳福海期勉增加使用率

總工程款約2120多萬元的東村社區活動中心今天舉行落成啟用典禮，金門縣長陳福海也到場主持並表示，未來希望增加社區活動中心...

高雄哈囉市場老舊 改建案拖4年！議員呼籲市府整合攤商意見

高市左營區鄰近蓮池潭的「哈囉市場」建物老舊狹小、地下排水溝堵塞，市府2021年啟動改建計畫，以民調方式詢問攤商意見，同意...

屏東縣龍舟賽循古禮開光點睛 東港溪畔7隊爭奪最高20萬獎金

南台灣歷史悠久的屏東縣端午龍舟賽，東港鎮公所定6月9、10日上、下午各兩個時段於東港溪畔展開競划，今天上午循古禮舉行龍舟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。