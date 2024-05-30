高雄哈囉市場老舊 改建案拖4年！議員呼籲市府整合攤商意見

高市左營區鄰近蓮池潭的「哈囉市場」建物老舊狹小、地下排水溝堵塞，市府2021年啟動改建計畫，以民調方式詢問攤商意見，同意改建的攤商都無法達到8成門檻，至今無法改建。攤商說，哈囉市場需要改建，但市府沒有提出完整配套措施，「很多人擔心擔心生計受影響」，議員呼籲市府要下定決心，協助攤商整合，輔導哈囉市場改建轉型。

經發局表示，2021年開始規劃改建哈囉市場，由於改建工程涉及攤商營業等權益，需達到高度共識，改建工程才會啟動，市府尊重攤商的建議，4年來陸續辦理包含屋頂水槽更新、增設金屬排風器、LED照明燈、監視器等修繕工程，經費約280萬元，後續將持續依攤商需求改善整體市場環境。

「哈囉市場」已有66年歷史，正式名稱為左營第四公有零售市場。哈囉市場自治會長林靜宏說，市場鄰近海軍軍區，曾有美軍駐紮，當年官兵多，海軍為了方便採買伙食，提供土地招攬攤商進駐，當時附近居民都叫這裡是「兵仔市」，由於攤商聽不懂英文，看到美國人就說：「Hello」，時間久了大家就稱呼這裡是哈囉市場。

林靜宏說，哈囉市場目前有200家固定攤商，蔬菜、魚肉、雞鴨都有，但因為建物老舊，「地震時鋼架會有碰撞聲響」，地下排水溝也因使用多年堵塞，急需改建，市府最近一次是去年3月、4月進行調查，同意改建的攤商攤商仍只有6成，未達8成門檻，改建案仍無法通過。

林靜宏表示，很多攤商認為市府沒有完整配套就要整建，擔心生意受到影響，不願同意改建；希望市府能找一塊臨路的土地，蓋好市場後讓攤商一次搬過去，同時納入蓮潭路的流動攤販，降低流動攤販對蓮池潭風景區市容觀瞻的影響。

採買的民眾說，哈囉市場的價格便宜，但是環境不好，有時地板會有積水、比較滑，而且市場道路狹窄，購物也不方便；高雄的龍華市場成功從傳統市場轉型為美食市場，挑高寬敞、通風明亮，吸引許多年輕人來採買，希望市府也能協助哈囉市場改造轉型。

哈囉市場一名蔬菜攤商說，哈囉市場是舊設計，水溝沒那麼大，現在很多豪驟雨，水溝就容易漫溢，希望改建，吸引更多人潮。另名肉品攤商說，市場若要改建，臨時市場沒屋頂遮陽，很擔心肉品保鮮問題。