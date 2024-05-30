馬頭山光電廠首開說明會 憤怒居民抗議與警發生推擠

信鼎壹號能源股份有限公司要在馬頭山地區設置信鼎壹號光電廠，今日在旗山區公所3樓禮堂召開地方說明會，上百位馬頭山居民與環團、專家學者抗議表達反對，旗山分局也派遣警力到場將廠商代表與民眾分隔兩邊以維護秩序，但仍有居民講到激動處衝破警力防線，爆發小規模推擠，所幸僅有數分鐘衝突未擴大。

信鼎壹號光電廠計畫設置在高雄旗山馬頭山附近，但廠區不僅位在車瓜林活動斷層上的高度地質敏感區，更是生態豐富的山坡地保育區，引發當地居民不滿。高雄市政府日前也承諾，只要居民不同意，市府不會核發許可，希望廠商與居民充分溝通。

信鼎壹號能源公司隨即也公告於今日在旗山區公所召開說明會，力邀相關單位與當地居民參與。但環團與當地居民都認為，這場說明會既沒有正式公告，也沒在10天前通知，臨時召開說明會不合法、不合規定，三協里里長劉文寶今天一早就集結上百位居民與各環團代表齊聚旗山區公所，頭綁黃布條抗議廠商違反行政程序，呼籲市府承擔起守護國土環境生態的責任。

會議尚未開始，居民們就為了開會是否符合行政程序而情緒激動，頻頻質問代表市府前來的經發局專委魏建雄會議的合法性，但專委認為他只是來聆聽民眾意見，並搜集帶回市府，強調這樣的說明會不論廠商辦了多少場，只要民眾不同意，市府就不會核發通過。居民認為這樣的說明會本來就不該召開，要求市府官員直接宣布「散會」。

就在此時，廠商在民眾抗議聲中悄悄啟動說明會程序，打開投影機開始說明，這也讓底下抗議群眾群情激憤，有人突破警方管制線衝向廠商，被警方力擋，旗山分局長趕緊拿起麥克風呼籲鄉親冷靜，並安排警力再次將人群隔開。

場面恢復較為平靜後，魏建雄再次向群眾表達市府立場，強調這次說明會由廠商主動召開，並非環評說明，會講居民意見搜集帶回市府，抗議群眾此時在高喊「反對光電」口號聲中離開說明會現場。

台灣生態學會理事長劉烘昌表示，政府發展綠電方向是好的，但將綠電蓋在地質不穩定帶、生態資源豐富的地區，這就像是幫綠電戴綠帽，相當諷刺。

光電廠代表恆映能源總經理李宇軒強調，開發案合法合規，召開說明會也是想與居民充分溝通。對於居民訴求，李表示，公司也有找專業的技師跟專家，原以為今天可以做溝通說明，可惜居民情緒有些激動。