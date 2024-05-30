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推廣吃素 屏東佛寺自帶餐點到馬祖免費發放

中央社／ 連江縣30日電

為推廣吃素愛地球，屏東金指山寶鼎佛國寺法師與志工自帶500人份餐點，今天下午5時於南竿仁愛村免費發放素食便當。

金指山寶鼎佛國寺法師釋法光今天跟中央社記者說，去年10月起，展開全台108站素食結緣活動，馬祖是最後一站，共有2名法師與30名志工，提供至少500人份素食餐點，不限資格皆可領取。

釋法光說，食材與調理鍋具全數從屏東帶來，先從屏東到基隆，再搭船來馬祖，雖然過程不容易，但仍感恩能來馬祖推動全民素食理念，與在地民眾結緣。

釋法光指出，地球暖化日漸嚴峻，吃蔬食能兼具環境與體內環保，也是愛地球的實際行動。盼民眾透過食用蔬食，可以思考並重視生命的意義。

提供烹調場地與志工協助的馬祖鐵板社區發展協會理事長李金梅表示，認同推廣蔬食愛地球理念，更感謝法師與志工遠道而來，讓馬祖民眾也能參與這個善的循環。

法師 素食 馬祖

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