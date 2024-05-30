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屏東縣龍舟賽循古禮開光點睛 東港溪畔7隊爭奪最高20萬獎金

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣龍舟賽定6月9、10日上、下午各兩個時段於東港溪畔展開競划，今天上午鎮長黃禎祥和副縣長黃國榮循古禮為龍舟開光點晴。記者潘欣中／攝影
屏東縣龍舟賽定6月9、10日上、下午各兩個時段於東港溪畔展開競划，今天上午鎮長黃禎祥和副縣長黃國榮循古禮為龍舟開光點晴。記者潘欣中／攝影

南台灣歷史悠久的屏東縣端午龍舟賽，東港鎮公所定6月9、10日上、下午各兩個時段於東港溪畔展開競划，今天上午循古禮舉行龍舟開光點睛儀式；去年因經費問題從原有的2天縮至1天，多個組別也減至單一的男女混合公開賽，民眾認為精采度不如往年，今年經費到位後恢復4組，公開男子組7隊將爭取20萬元冠軍獎金。

屏東縣端午龍舟賽於1989年創辦，每年在東港溪東港大橋至進德大橋間250公尺的河段舉辦，分公開男女、男女混合和學生組別，為期2天的賽事，過去每年吸引逾千名選手參與，賽前的龍舟開光點睛儀式及端午祭江活動， 吸引民眾觀賞，近年結合東港黑鮪魚文化觀光季活動，與觀光人潮互相拉抬，加上獎金高，是屏東頗受關注的傳統民俗節慶活動；前3年因疫情喊卡，去年復辦不僅減至1天，且只有男女混合公開賽。

東港鎮公所說，今年恢復往年的規模，公開組賽事是20人的大型龍舟，男女混合和學生組是12人的中型龍舟，分2組採雙敗淘汰制，各組取前2名進入決賽；公開男子組冠軍20萬元，依序是15萬、10萬、5萬及2萬元，完賽有5000元獎勵金；公開男子組各有7隊、5隊報名，公開男女混合組13隊，學生男女混合組5隊，會場安排手作、親子闖關及親子釣魚區。

今天的龍舟開光點睛典禮儀式由東港東隆宮主祀，東隆宮出動吹班、內司、班頭及轎班，迎請溫府千歲到東港溪堤防龍舟競賽場地坐鎮，法會由道士團起鼓、請神、調營、敕鏡及祭船等儀式，東港鎮長黃禎祥擔任主祭官，在道長引導下，包括副縣長黃國榮在內的點睛官分別為龍舟10個位置點上朱砂， 保佑賽事能圓滿平安。

另外，屏東市公所定6月1日下午在千禧公園舉辦別開生面的「陸上行舟」趣味競賽，有百組報名，會場有太極門武術、合唱表演和各社區的市集攤位，展售在地特色農產、美食、遊戲、文創商品，讓民眾歡度另類創意的端午節，也能閒逛採買，品味傳統習俗，感受節日氛圍。

屏東縣龍舟賽定6月9、10日上、下午各兩個時段於東港溪畔展開競划，今天上午鎮長黃禎祥和副縣長黃國榮循古禮為龍舟開光點晴。記者潘欣中／攝影
屏東縣龍舟賽定6月9、10日上、下午各兩個時段於東港溪畔展開競划，今天上午鎮長黃禎祥和副縣長黃國榮循古禮為龍舟開光點晴。記者潘欣中／攝影

屏東縣 東港 親子

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