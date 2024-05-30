快訊

超英勇！「角力隊」高中生6度衝入火場救出受困老翁

對流雲系發展旺盛 從北到南12縣市大雨特報

又偶遇了！黃仁勳到訪「台北最好喝砂鍋雞湯名店」 跟著懂吃名人探店

合作打造零碳示範島 澎湖縣府與興大簽署備忘

中央社／ 澎湖縣30日電

澎湖縣政府與國立中興大學今天簽署合作備忘錄，未來產學合作，共同推動淨零減碳策略，建立永續環境，打造澎湖從低碳變「零碳示範島」。

澎縣府與國立中興大學簽署合作備忘錄，今天由縣長陳光復與中興大學校長詹富智2人簽署合作備忘錄，興大研發長宋振銘簡報「澎湖淨零排放策略作為」，期盼從低碳到無碳，打造澎湖成為零碳示範島。

陳光復表示，澎湖擁有得天獨厚自然環境，非常適合發展綠色觀光，配合2050淨零排碳，進行長遠規劃，全力推動各項重大建設，其中發展藍碳、綠碳及碳權，未來是澎湖歲入金庫，感謝國內一流優質中興大學的合作，如虎添翼，共同推進澎湖SDGs，未來借助彼此實務經驗與專業人才，達到資源共享、互助互惠，共同為永續澎湖一起努力。

詹富智表示，被喻為是政府團隊搖籃的中興大學，今年有7校友和1教授出任政府閣員，目前擁有12個學院，是全國完整大學之一，長期致力於環境變遷、永續發展等研究，今天有機會與澎湖縣政府合作，攜手永續澎湖發展。

中興大學 永續 澎湖縣

延伸閱讀

澎湖爭取第3家航空進駐 議員盼努力促成

澎湖發端午敬老禮金5000元 近2萬名長者受惠

澎湖南方四島海域偶遇超大鯨鯊 潛水客直呼驚喜

影／安毒綁大腿飛澎湖走路怪異安檢攔截 2個月後再逮主嫌3人

相關新聞

馬頭山光電廠首開說明會 憤怒居民抗議與警發生推擠

信鼎壹號能源股份有限公司要在馬頭山地區設置信鼎壹號光電廠，今日在旗山區公所3樓禮堂召開地方說明會，上百位馬頭山居民與環團...

高雄哈囉市場老舊 改建案拖4年！議員呼籲市府整合攤商意見

高市左營區鄰近蓮池潭的「哈囉市場」建物老舊狹小、地下排水溝堵塞，市府2021年啟動改建計畫，以民調方式詢問攤商意見，同意...

屏東縣龍舟賽循古禮開光點睛 東港溪畔7隊爭奪最高20萬獎金

南台灣歷史悠久的屏東縣端午龍舟賽，東港鎮公所定6月9、10日上、下午各兩個時段於東港溪畔展開競划，今天上午循古禮舉行龍舟...

屏東「東港新都心」儼然成形 美麗海洋風造型停車場今啟用

有「黑鮪魚故鄉」美名的屏東縣東港鎮，近年快速發展，縣府將原東港火車站所在「機九」用地轉型，共融公園、縣府所屬機關東港聯合...

高雄這裡也有蛇出沒！汪星人盯草皮不動 嚇得女主人拔腿逃

社子島變毒蛇島，引發居民恐慌；高雄也傳出有蛇出沒，一名女網友在臉書社團前鎮區籬仔內公園遛狗，後見愛犬盯著草堆不動，於是她...

短肢領航鯨脫隊游入屏東大鵬灣 3天2度目擊盼速回大海的家

屏東縣東港鎮大鵬灣27日發現有隻鯨豚游進灣域內又不見，昨天傍晚再度發現現身淺水區，經志工引導後朝深水處游去，國立成功大學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。