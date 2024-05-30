屏東「東港新都心」儼然成形 美麗海洋風造型停車場今啟用

有「黑鮪魚故鄉」美名的屏東縣東港鎮，近年快速發展，縣府將原東港火車站所在「機九」用地轉型，共融公園、縣府所屬機關東港聯合辦公大樓、東港鎮公所、東港轉運站陸續啟用，斥資3.5億元的立體停車場試營運8天後今天正式啟用，加上興建中王船文化博物館及東港社會福利綜合館將於年內啟用，「新都心」儼然成形。

縣府交通旅遊處說，為因應東港都市計畫「機九」機關用地內，除東港鎮公所、東港聯合辦公大樓、東港轉運站外，及興建中的社會福利綜合館及王船文化館等建設所衍生的停車需求，向中央爭取補助並配合地方自籌，於新義路興建東港行政中心立體停車場，提供267格汽車停車位，含婦幼、身障停車位各6格及電動停車位28格，每小時20元收費。

交旅處說，停車場結合智慧停車管理系統及綠能永續，全區導入無障礙設計，提供親子及性別友善廁所，並打通與鎮公所、聯合辦公大樓、轉運站的步道，讓洽公、轉乘更便利；並輔設置YouBike公共自行車租賃站，便利民眾停車轉乘公共自行車，又結合東港轉運站，可停車轉乘公車至東琉線船運服務中心及即將完工的鹽琉線船運服務中心，方便前往小琉球的遊客。