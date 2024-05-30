短肢領航鯨脫隊游入屏東大鵬灣 3天2度目擊盼速回大海的家

屏東縣東港鎮大鵬灣27日發現有隻鯨豚游進灣域內又不見，昨天傍晚再度發現現身淺水區，經志工引導後朝深水處游去，國立成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心研判是隻雌性短肢領航鯨，疑和群體脫隊游進灣內落單，因灣域往來船舶多，狀況未解除前，籲請船家放慢速度，若目擊勿追趕或騷擾，相關人員今早持續在灣域巡視未見身影。

這起鯨豚疑似迷途事件，27日傍晚海巡人員最早目擊，後因日落無法再觀察行蹤，成大鯨豚中心接獲通報後，請安檢所及大鵬灣國家風景區管處理通報相關單位及民眾，若有再次目擊要回報，且要留意船速勿騷擾鯨豚，前天未發現身影，原以為狀況解除，昨天傍晚又有目擊者通報出現在灣域東南角落、水深較淺的水域，研判是同隻鯨豚。

目擊的屏東縣海上救難協會理事長楊瑞吉說，大鵬灣是內海，罕見出現鯨豚，該尾鯨豚體型飽滿碩大，還出現噴氣動作，行動未見異常，因擔心淺水區會擱淺，志工和漁民嘗試駕駛橡皮艇及舢舨，自後方以低速緩慢前進方式，將鯨豚慢慢引導至深水域，日落前持續觀察半小時未再看到。

成大鯨豚研究中心檢視影像，依台灣附近的目擊紀錄及機率研判是雌性短肢領航鯨，因領航鯨為群體移體，應是該隻領航鯨所屬的群體經過大鵬灣潟湖口後游入導致落單，體態算是飽滿，活動力沒有出現明顯異常，體長逾3公尺，有可能是幼鯨，在淺水域泥區，聲納容易被吸收，底部雜物或魚網有可能成為威脅，還好已脫困。

相關人員今早在大鵬灣灣域內繞行巡視未見身影，在狀況未完全解除前，呼籲船家放慢船速、漁民不要下網，勿好奇追趕或騷擾，如乘船或獨木舟的靠近、甚至觸摸、餵食等行為，將違反野生動物保育法，若發現請立刻通報海巡118。