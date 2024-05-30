高市仲介公會改選競爭激烈 新任理事長由住商體系朗德明出線
高雄市不動產仲介公會改選理監事，永慶體系及新願景聯盟2大陣營競爭激烈，最終由新願景拿下24席理事，8席監事，理事長由住商體系朗德明出線，朗德明感謝對手鄭曜德，強調分屬不同陣營，但愛高雄的心是一樣的，希望高雄不動產仲介經紀公會成為兼具專業、友善、合作、共好的典範。
高雄市不動產仲介公會理監事改選，過去多屬同額選舉，這屆少見由永慶體系及非永慶體系的新願景聯盟各推強將競爭，29日改選催出97％投票率。
高市不動產仲介公會在大高雄有707家會員公司，合法登記的營業員6757人，這次會員代表大會改選理監事，堪稱永慶體系與非永慶聯盟的對決，非永慶體系以住商機構為主，用集結自營品牌，後發先至，包辦24席理事、8席監事，進而推選出住商機構、同時也是仲介公會副理事長的朗德明出任第5屆理事長。
郎德明說，日後必然兌現競選承諾，提升不動產仲介產業專業形象，促進會員公司共榮共利，並引入資源活水，為大高雄的房地產業發展、消費者的權益提升而努力。
他同時發表6大訴求，包括全力推動主管機關嚴查非法業者；提供公會會員友善聯賣環境；成立專業諮詢平台；推動會員公司專業教育訓練；嚴審預算，節省不必要支出，提供優惠會費等。
理監事當選名單，包括理事郎德明、馬懷昇、蔡昆祥、常偉倫、邱瀞葵、陳揚智、黃仕誠、魏政韋、吳庭輝、周清源、陳慶宗、李博誠、葉雅雲、林祺博、何俊賢、李家豪、林治域、黃文聰、林士煌、張政德、陳英新、張鳳如、黃大容、蔡德漳、鄭曜德、陳文治、呂明政；監事鄭啟峯、郝麗娟、李惠珍、甯容慧、劉凱瑞、林家福、羅偉瑋、楊宜嬿、高玉樹。
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