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生活節停辦退訂 民宿自嘲南國變難過

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

原訂4月25日在屏東恆春舉辦的屏東南國生活節，先因鋒面來襲延期到5月底，近日又因天氣預報可能有強降雨、雷擊、強陣風，主辦單位28日忍痛宣布停辦，適逢恆春半島旅遊淡季，在地民宿業生意已經清淡，又連續接到2次退延訂電話，「南國」變「難過」，苦嘆不已。

今年屏東南國生活節，原規畫邀40組國内、外獨立樂團開唱，亦有知名DJ到場，縣府還匯集超過百家風格店家和料理職人，讓民眾能悠閒聽歌、嗨唱、逛市集、享美食，感受國境之南的樂活生活，無奈兩度遇到壞天氣攪局，今年確定停辦。

停辦訊息突如其來，受邀的國內外樂團歌手、DJ和粉絲遊客大失所望；恆春吳姓民宿業者說，5月本就是恆春半島的遊旅淡季，4天的南國生活節本來吸引不少遊客南下，住房率從原本平均3成拉抬至逾5成，但最後活動竟辦不成，不少同業接獲2度退延房電話，「南國」變成「難過」。

因非颱風重大天災，無法退訂金，民宿業者建議活動能再延期。

屏東 恆春 民宿

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