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高流警鈴誤響 鄰氣擾人清夢

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄流行音樂中心戶外廣場，前天凌晨火災警報大響，災防廣播吵得附近住戶無法入睡，民眾埋怨「假警報」深夜擾人。本月初高流警鈴即曾在1天內2度誤響，至今沒能改善，文化局回應，可能近日雨勢影響，導致火警發信機異常，已安排廠商檢修，針對警報器靈敏度進行優化。

高雄流行音樂中心戶外廣場火災廣播警報，前天凌晨又警鈴大作，但根本沒有災害發生，民眾拍下影片上傳臉書，怒斥太離譜，「半夜3點都不用睡了」。也批市府任由警報器大響，擾人清夢，要求調閱監視器查看，是否有人蓄意觸動警報。

高雄流行音樂中心戶外的海豚步道，本月初才發生警鈴1日內2度誤響，當時中心回應，會針對警報器靈敏度做測試優化，但前天戶外廣場又再警報大作。民眾怨「這種三不五時就叫的假警報，能教人安心嗎」、「萬一哪天真的燒起來，不就變成放羊的孩子」；里長也說，雖然未有里民抗議，但接連發生聲響實在需要改進。

文化局回應，前日凌晨火災警報大作，值班人員第1時間立即到場排除狀況，昨早安排廠商檢修；由於火災警報器設置需依照消防法規，將考量能否在符合法規下進行改善，對周邊住戶也深表歉意。

火災 警報 高雄流行音樂中心

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