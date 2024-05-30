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高雄農廢常偷燒 民代建議集中處理

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

東高雄9區盛產蔬果，農業廢棄物數量龐大，但農友因殘枝落葉無處丟棄，常違法焚燒，去年至今，市府已裁處102件露天燃燒農廢案。另有農友將汰除的野蓮丟棄溪中，造成堵塞，民代建議覓地集中處理農廢，或製作成SRF生質能燃料棒，解決農民長年困擾。環保局表示，已規畫成立農業廢棄物循環園區，預計今年可完成，一勞永逸。

農業廢棄物分為可分解性和非分解性，前者如稻稈、落果、樹枝等，後者則是塑膠資材如農膜、綑綁繩、漁網等，目前市府與東9區農會合作，非分解性農廢由農會收集，環保局派車清運及媒合廠商回收，無法回收的農廢則規畫製成SRF，但可分解性農廢則是當地環境一大隱憂。

民代發現，大旗美地區年產近760公噸芭樂，芭樂樹修枝後需由農民自行清理；秋冬盛產的番茄，收成後拔除的番茄藤，也常大量堆放田邊，垃圾車拒絕載運，農民又無力負擔清運費用，最終集中曬乾後就地焚燒，造成空汙也偶發火災，包括芒果、龍眼等作物都面臨農廢無法處理的困境。

市議員朱信強說，美濃占全台9成產量的野蓮，部分汰除後無處清運，農友常倒入溪溝、造成堵塞，「這些農業廢棄物無處可去，造成環境災害，農民也很無奈」。

當地多屬水質水量保護區，無法設置廢棄物處理廠，建議環保局尋找1公頃以上特許空地，搭建廠房後將農廢製作成SRF燃料棒，循環再利用，解決農民長年困擾。

環保局長張瑞琿表示，今年已規畫建置年處理量達360公噸的果樹枝葉炭化示範場，將果樹枝葉製成生物炭，加上用樹枝破碎設備產出的碎木屑，製作生物炭堆肥。生物炭堆肥能去化農廢，淨化水質、中和土壤酸鹼值，示範場若運作順利，將納入番茄藤、行道樹枝葉、入侵植物等可炭化資材，也結合當地既有堆肥場、農廢或農糧剩餘副資材集運場，成立農業廢棄物循環園區，讓農廢再利用。

廢棄物 樹枝 農民

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