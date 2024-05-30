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農廢破碎取代焚燒 改善空汙、土質

聯合報／ 記者潘欣中尤聰光／連線報導

屏東縣過去將廢果樹枝葉、木條、農膜等農業廢棄物露天燃燒，產生細懸浮微粒，汙染空氣。縣環保局8年前成立代工破碎班，以就地破碎方式改變直接燃燒習慣，搭配廣設木質和農膜、農廢集中場等配套，通過友善土地手段，環保農園成長至上百個，去年度PM2.5由8年前的25%降至4%。

屏東縣露天燃燒主要來源為果樹相關的農業廢棄物，環保局為此輔導各產銷班成立農業廢棄物代工破碎班，每年果樹修枝期間，補助經費出動破碎機代為處理，比起過往雇工焚燒，可省約5成處理費，除減輕農民負擔，亦增加土壤有機質，間接減少農藥和肥料使用量。

屏縣府表示，為方便農友運送農業廢棄物，縣內設8處木質農廢集中場及5處農膜集中場；推動免費農業廢棄物代清運服務。並推廣覆土膠布、白紗網、黑水袋農膜回收再利用，委託合格清除處理機構協助回收農膜，再製成塑膠粒原料或次級塑膠品。縣環保局表示，要求農民不露天燃燒，靠稽查取締是不夠的，縣府跨局處成立農業廢棄物妥善處理輔導平台，達到更好的管制效果；目前農業廢棄物妥善處理率，蓮霧等長期作物逾9成，稻米等短期作物高達98%。

台東縣為解決縣內農廢問題，2010年成立大型廢棄物資源回收中心，將農民整理後的稻草、果樹修剪後的廢樹枝葉、棄果及落果等破碎後就地掩埋，增加土壤有機質，或加工製成生質燃料及農業資材，目前中心每天可處理8至10公噸農廢物。

屏東縣 廢棄物 環保局

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