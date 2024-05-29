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籌措梅石藝文中心營運經費 連江縣擬設基金會

中央社／ 連江29日電

馬祖首座專業劇場梅石藝文中心演藝廳日前開幕，但每年新台幣1200萬營運經費恐為沉重負擔。連江縣文化處長吳曉雲說，今年將設置基金會對外募款，籌措營運經費。

吳曉雲告訴中央社記者，此為縣內首度以基金會形式籌措縣轄設施營運資金，預計今年內成立連江縣文教藝術基金會，重要任務是對外募款。由於企業捐助可節稅，初期先鎖定有意願的國內企業。

連江縣議會第8屆第3次定期大會今天進行文化處等工作報告，國民黨籍議員曹爾章、周瑞國、曹丞君均提出質疑，基金會是否真能募集所需款項，若募款金額不如預期，是否有替代方案。

吳曉雲回應表示，梅石藝文中心每年營運成本初估為1200萬元，難以全數仰賴中央補助或縣府預算支應，成立基金會除能自籌財源外，更能以較靈活方式經營。她也坦言，營運成功關鍵在外界是否願意捐助，會用各種方式促成，減輕縣府財政負擔。

除了對外界募款，吳曉雲說，文化處初步規劃以「觀光劇場」形式，並於明年起舉辦固定售票演出來募集梅石藝文中心營運財源，並解決馬祖夜間觀光資源缺乏問題。當地旅遊業者經洽詢後初步願意合作，但售票演出須有一定水準，仍須籌措製作成本。

劇場 募款 馬祖

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